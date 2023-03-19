「妹子，這店這個價格沒法賣。我們要八萬八千元，現在你來個客戶只給兩萬。逗小孩玩耍，也不帶這樣玩的。這是一家店，可不是一個模型玩具城。」王娟一口氣講出了原因。

「那好吧，你回頭跟姊夫商量一下再說。如果我找到能出價更高的，我就告訴你。」朱鳳凰放了電話。心裡一亮堂，她自己心想：咱們接著熬，看誰能鬥得過誰。

王娟給李俊杰打了一個電話，李俊杰正敲著鍵盤，給客戶打彩票。有一個客戶盯上了本周的彩票，執著地認為自己的號會中二等獎以上的獎項，所以這客人一下子買了九十九元錢。三加元一張，他要打印三十三組才湊夠呢！

三、四個人都排著隊，在等待著那個能從自己命運中飛出來的大獎。後面排隊的人說，據說獎池已經累計達到一千三百萬。

一千三百萬，這是自己全家人活十輩子也得不到的錢財。

王娟掛了電話過去。李俊杰看是老婆的電話，接起來說了句：「你等會兒。」就將話筒放下了。電話裡她聽出公共汽車 站的喇叭聲響來響去的。平常這裡的公共汽車就像是會運行的啞巴車一樣，從來沒有司機會主動在大街上鳴笛。不知道今天太陽從哪邊出來了，自己竟然能聽到那麼多汽笛聲。而且她也聽到了好像很多人在雜貨店裡。本來王娟是打算告訴李俊杰，朱鳳凰找自己說了那些洩氣話的事情，轉念一想，還是不報這個壞消息了。

晚上回到家，李俊杰沒有洗澡，刷了牙就上床倒下了。這一天真的很累，好多客戶。他倒在床上的工夫才意識到，今天是政府發補助的日子，也是大部分企業發工資的日子。這幫吃了這頓就不管下頓飯的人們啊！（三八）