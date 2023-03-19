奶奶住在大山裡（五）

山村裡的廁所都叫做茅坑，一般就是兩根粗粗的木棍，人們上廁所時，就蹲在木棍上面。我想從木棍上走過去，看看這隻凍僵了的山雞會不會突然飛起來。沒想到木棍上早已結滿了冰凌，變得異常光滑。我一踏上木棍就腳底打滑，身體一歪，「哎呀」一聲，一下子掉進茅坑裡去。這可把我著實嚇壞了。

幸好茅坑並不深。我站在裡面，渾身濕漉漉的，狼狽不堪。想爬上去，可手又夠不著，又滑落了下去。

「奶奶、奶奶！」我哭喊起來。

」哈哈哈……」村支書的老婆，那個胖女人，牽著那條大黃狗，站在院門前衝著我幸災樂禍地大笑起來。

突然，一隻粗大的手伸過來，把我從茅坑裡拉了出來。原來是簡妹子的爸爸。簡妹子、小牛子焦急地站在他的旁邊。

簡妹子的爸爸抱起我，衝著那個胖女人喊道：「她大嬸，做人要有點天良，做事要積點陰德啊。」

那個胖女人臉一紅，嘟噥了幾句，訕訕地牽著大黃狗回院子裡去了。

4

奶奶燒了一大桶水，倒入一個木盆裡，嘴裡輕嘆著氣，把我渾身上下都給洗乾淨了，再把我裹在被子裡。

「以後你可別到處亂跑了。看你這次多危險啊！」奶奶嘮嘮叨叨地說，「為了去掉你身上的晦氣，我們還得去要次飯。」

「要飯？」我大為好奇。

「對，要飯。過幾天我就帶你一家一家地要飯去。要是每家都能討點吃的給你，你身上的晦氣才算是去掉了。」奶奶認真地說。

雪停了，天氣又漸漸暖和起來。風也不再颳了，蔚藍的天空飄著幾朵白雲，就像是浩瀚無垠的大海上的雪白浪花。暖融融的陽光，照在層山疊嶺上，讓人感覺溫暖舒適。（五）