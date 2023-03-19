趙梅英／圖

巧佳沒有計較海倫這種背後打著自己小算盤的做事方式，這樣的客人她在現實中見識太多了。這樣的客戶大多自以為是，覺得經紀人的工作沒什麼專業可言，不就帶人看房子嗎？就輕鬆賺幾千塊錢。誰做不了呢？一有這樣的想法，繼而會想自己取而代之。到了後來的某些環節才知道，事情沒有想像那麼簡單，這才想起求救於經紀人。往往到了那時，事態也變得棘手。

從一開始巧佳就將海倫當朋友交往，沒想過把朋友變客戶。可是，海倫提出請她當代理，也好像沒有理由不答應她。巧佳不像海倫以為的那樣，覺得是朋友恩賜了她一樁生意，反而感覺她們之間有種微妙的變化正在發生。

海倫是那種很喜歡拿主意，事事她說了算的人。去看小公寓的路上，她叫巧佳不用看導航了，她帶路。想必她在那一帶轉悠過，很熟悉了。無奈她沒有經紀人，沒能夠進屋看房子。

兩人如約來到公寓門前，賣方的經紀人遲到。巧佳發現這是一間空置的房子，門口有經紀人專用的數碼鎖。其實她們根本不用等對方來，巧佳就可以打開數碼鎖，取鑰匙進屋。這些海倫都沒有告訴她，當然，海倫也不懂，只顧著聊她感興趣的房子，聊這些天她都在網上找到些什麼房子。還說看中了一家，遞了購買合同，可是沒有成功。關於她們現在要看的這個公寓，除了地址，也沒讓巧佳有機會知道更多有用的細節。

巧佳剛打開了數碼鎖，賣方經紀人就到了。看見巧佳手上拿著鑰匙，一下就明白了怎麼回事，嘴上咕嚕了一句：「那我來這裡幹什麼？」掉頭就走，沒理會一旁陪著笑臉的海倫。巧佳見狀，明白海倫一會沒經紀人、一會有經紀人，不按常理出牌，讓對方不爽了。

先穩住大局，看房子再說。巧佳暗自思忖：以後有我在，就不會有今天的尷尬場面。那時的她太天真，低估了海倫這個不省心的「朋友」。一樁樁、一件件始料不及的意外接踵而來，「驚喜」才剛剛開始。

讓巧佳想不到的是，海倫看房子是看一個喜歡一個，主意變得很快。連續看了兩天，都是海倫自己網上找的。巧佳直接跳開了第一步，不用給海倫推薦符合條件的房子。興致高的時候，海倫還說自己該考個牌照，與巧佳合夥做經紀人。巧佳自然順著她的意思，鼓勵她去考牌，可心裡明白，海倫根本不是可以合作的對象。不過，如果海倫真的去考個牌照，她就會學到很多規矩，懂得尊重和自律，未嘗不是好事。

到了第三天，海倫說著急要買了。巧佳還覺得挺順利的，可是一聽她的出價，心裡就涼了半截。

九十萬的公寓海倫還價七十萬，硬生生砍了二十萬，比打了八折還多。巧佳一聽，都不敢相信自己的耳朵。這是地攤上討價還價嗎？時興漫天要價，就地還錢啊！執業快二十年，巧佳從沒見過殺價這麼狠。現在巧佳知道，海倫為什麼起初不想要經紀人了，她根本不是個容易相處的客戶。可能她自己也意識到這點，不願受掣肘。

海倫可能還在自鳴得意，等著賣家慢慢還價。巧佳卻知道，賣家根本不會理睬這樣的對手，只會認定你沒有誠意。這在業內被看作羞辱行為，在美國生活了三十年的海倫竟然不明白這個道理。

可是巧佳不好說什麼，尤其是面對海倫這種非常主觀的人，不但聽不進別人的意見，還會就此得罪她。本來價格就是個敏感話題。碰上能換位思考，又寬厚待人的客戶還好，大抵會尊重經紀人的專業建議，承認自己不懂就爽快聽從。遇到斤斤計較、想贏怕輸的人，價格訂高了、訂低了都不合適，他賺了不會感謝你，虧了卻會怨你。憑直覺，巧佳覺得海倫就是這樣的人，很不幸現在竟成了她的客戶。巧佳只有三緘其口，不做任何建議和評價。

巧佳不方便說，海倫卻非要問：「我是不是殺價太狠啦？」

巧佳不想回答這個問題，聳聳肩搜索著合適的用詞。幸好海倫也沒有等她回答，繼續說：「你覺得對方會跟我繼續還價呢，還是要就要、不要就過主？」（二）