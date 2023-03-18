老貓波比和主人離開後，李俊杰看了看牆上的鐘。那是前任店主留下來的老式英國 掛鐘，時針和分針整天不閒著，忙忙碌碌地過著鐘錶該走的一生，非常像已經在店裡苦熬了十年的自己。自己和它是同病相憐吧！李俊杰想到這裡，翻出來一塊抹布，站在椅子上，將英國掛鐘擦了個遍。

9

這回輪到朱鳳凰主動打電話給王娟了。

「娟子姊啊，你還記得原來跟我去看店的那個菅先生嗎？哦，錯了，你沒在店裡，是姊夫在店裡的那次。」朱鳳凰開門見山。

「沒事，怎麼了？他有興趣？」王娟的語氣裡透露出一種渴望。隔著一條電話線，朱鳳凰彷彿看見了那張好看的瓜子臉和那漂亮的丹鳳眼。你怎麼長得比我還漂亮？莫名其妙的，朱鳳凰心裡湧出這麼一個念頭，只是一閃而過。

「菅先生說了，這個店他可以出兩萬元拿下。你看看現在這個疫情 ，一天新增好幾百人、一天新增好幾百人，這日子可乍過啊？我聽人說，都沒有人願意買雜貨店生意了呢。你說要是哪天政府政策改了，來個一刀切，都給關門，就更沒人買了吧？這個價格的確有點低，可是就這樣，我還是勸了菅先生好幾個小時呢。你問問你先生，看看他同意賣嗎？」

朱鳳凰說得吐沫星子漫天飛。她希望王娟不答應。只有不答應的情況下，她才可以繼續熬「鷹」。今天之所以大著膽子出了一個兩萬元的價格，就是棋走冒險一著。走成功了，就繼續下一步，走不成功，就接著熬。自己這邊三個人注定能夠熬過那邊急到火上房想賣店的店主。

朱鳳凰賭對了。（三七）