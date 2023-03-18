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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

與父親的兩次談話（一六）

草白

用母親的話說，如果他隨身攜帶那種治療心血管疾病的藥物，而不是臨時外賣求藥，就不會發生躺倒在異鄉街頭的慘事了。做為一名日進斗金的藥品代理商，他對它們的了解遠遠超過一般人。

那一刻，我當然不可能知道另一時空裡發生的事，包括父親留給我的房產。很多年前，他便用我的名義購買了它。他們整理遺物時，發現那本房產證，它的主人是我──只寫著我一個人的名字。而母親和那個年輕女人，為著父親所剩無幾的遺產和一些無法理清的債務，陷入長達多年的法庭糾紛中。

那個晴朗的周末午後，叔叔陪我去看那套房子。它位於某座風景優美的島嶼上，產權證上的面積有三百多平。我內心有些激動，沒想到父親不聲不響，為我置辦了如此豪華的居所。一路上，我在心裡吟誦著海子的「面朝大海，春暖花開」，又有〈藍色多瑙河〉為其伴奏，還有父親叵測的笑容也夾雜其中。短時間內經歷了如此多的困厄後，我驚訝自己還能擁有少年般的憧憬。

那是一座仿若迷宮的新中式花園庭院，門房裡坐著一個沉默的老頭。我們從他窗外走過時，他只抬頭狐疑地望了我們一眼，便放我們進去了。沒想到小區內部古木參天，枝椏交錯，幽深宛如密林。從樹枝縫隙間露出的白色牆面上布滿水漬和青苔，顯得斑駁陸離。毫無遮擋的玻璃窗反射著陽光，就像來自密林深處的眼睛。顯然，這裡很多房子都是空著的，它們自被主人買下的那一刻起，便開始了靜默等待的時光。

父親為我購置的房產位於小區西面，那裡有一座坡地，還有一條人工河。（一六）

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