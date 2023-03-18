奶奶住在大山裡（四）

後來我到了國外，發現這種魚和美國的「貓魚」似乎是近親，腮邊都長著兩條長長的鬍鬚，就是體積小了很多。

我站在塘邊，就能看見黃黑色的黃牙郭在清澈的水中快樂地游來游去，一點也不怕人，彷彿一伸手就能撈出幾條出來似的。

每次快到家，經過村支書家門口時，那條叫「虎子」的大黃狗都會「汪汪」狂吠起來，衝到院子門口。不過，牠好像也不會真的撲上來。

天氣一天比一天冷了起來。天空變得陰沉沉的，不停斷地下起了雨夾雪。山上颳來凜厲的寒風，呼嘯著，捲著雨絲飛旋起來，落在地上、屋頂上，化成一層薄薄的冰凌。道路變得難以行走，小山村路上一下子安靜了許多。

有一天夜裡，狂風呼嘯著，把奶奶家的窗櫺吹得「嘩嘩」作響。

「奶奶，外面的風怎麼這麼大啊！」我躺在小床上，忍不住問。

「看樣子要下雪了。」奶奶說。

「要下雪了？」我一下子興奮地坐起來。要知道，我在城裡時，還沒怎麼見過下雪呢。

「快睡吧，涵涵。」奶奶把她的棉衣蓋在我的被子上，拉了拉，然後拍了幾下。

第二天一大早，我跳下床，跑出家門。啊，好大的雪啊，就像一床巨大潔白的被褥，把遠處的崇山峻嶺、原始大森林，把村裡村外的樹木、小路、田埂，全都籠罩在雪野裡。放眼望去，到處都是銀裝素裹的冰雪世界，莊嚴而又肅穆。

這可是我第一次看到這麼美麗的雪景啊！我興奮地跑跳了起來。我跑過村支書家門口，這回他家的大黃狗卻沒有叫，估計是天氣太冷躲在窩裡，還沒有出來。

我跑著、跳著，突然看見一隻凍僵的小山雞，躺在一個茅坑的另一側。（四）