我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

奶奶住在大山裡（四）

江在涵

後來我到了國外，發現這種魚和美國的「貓魚」似乎是近親，腮邊都長著兩條長長的鬍鬚，就是體積小了很多。

我站在塘邊，就能看見黃黑色的黃牙郭在清澈的水中快樂地游來游去，一點也不怕人，彷彿一伸手就能撈出幾條出來似的。

每次快到家，經過村支書家門口時，那條叫「虎子」的大黃狗都會「汪汪」狂吠起來，衝到院子門口。不過，牠好像也不會真的撲上來。

天氣一天比一天冷了起來。天空變得陰沉沉的，不停斷地下起了雨夾雪。山上颳來凜厲的寒風，呼嘯著，捲著雨絲飛旋起來，落在地上、屋頂上，化成一層薄薄的冰凌。道路變得難以行走，小山村路上一下子安靜了許多。

有一天夜裡，狂風呼嘯著，把奶奶家的窗櫺吹得「嘩嘩」作響。

「奶奶，外面的風怎麼這麼大啊！」我躺在小床上，忍不住問。

「看樣子要下雪了。」奶奶說。

「要下雪了？」我一下子興奮地坐起來。要知道，我在城裡時，還沒怎麼見過下雪呢。

「快睡吧，涵涵。」奶奶把她的棉衣蓋在我的被子上，拉了拉，然後拍了幾下。

第二天一大早，我跳下床，跑出家門。啊，好大的雪啊，就像一床巨大潔白的被褥，把遠處的崇山峻嶺、原始大森林，把村裡村外的樹木、小路、田埂，全都籠罩在雪野裡。放眼望去，到處都是銀裝素裹的冰雪世界，莊嚴而又肅穆。

這可是我第一次看到這麼美麗的雪景啊！我興奮地跑跳了起來。我跑過村支書家門口，這回他家的大黃狗卻沒有叫，估計是天氣太冷躲在窩裡，還沒有出來。

我跑著、跳著，突然看見一隻凍僵的小山雞，躺在一個茅坑的另一側。（四）

上一則

老師也是過動兒 廖香玲助特殊生發光

下一則

小鎮、垂櫻、雪雀

延伸閱讀

校園賞雪花 橙縣高中生樂瘋了

校園賞雪花 橙縣高中生樂瘋了
缺電缺食物 聖伯納汀諾居民社交媒體上求救

缺電缺食物 聖伯納汀諾居民社交媒體上求救
南加平地突下雪 學生瞬間「炸開鍋」因不可思議

南加平地突下雪 學生瞬間「炸開鍋」因不可思議
南加罕見下雪 山頭覆白雪 棕櫚相輝映

南加罕見下雪 山頭覆白雪 棕櫚相輝映

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13
香港出生、今年41歲的李森是全法國唯一拿到一星的中餐廳—巴黎香格里拉酒店香宮行政主廚。（記者沈昱嘉／攝影）

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

2023-03-11 06:00

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
腦大∕圖

神探、殺手大對決

2023-03-11 02:02
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5