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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

巧佳的麻煩事（一）

鶴望藍
趙梅英／圖
趙梅英／圖

「巧佳！」好像聽見有人在叫自己，巧佳抬起頭，把目光從眼前的菜攤挪開，掃視著身邊擁擠的人群，尋找認識的面孔。可是，沒找到聲音的來處。正在懷疑自己聽錯了，菜攤的正對面，一個人向她招手。對方戴著個大口罩和帽子，她一下子沒認出是誰。

「還記得我嗎？」對方完全讀懂她臉上的表情，朝她走過來。

話音剛落，巧佳終於從體態上認出對方：「海倫！是你呀，你好嗎？」為了表示沒有忘記海倫，也為了沒第一眼認出她來深感抱歉，巧佳的聲音有點不自然的誇張，誇張的熱情。

疫情這些年巧佳遠離人群，來亞洲人開的超市也是偶爾的事。怎麼想到就遇見熟人呢？還是許久不聯繫的人。也許就是難得遇見，海倫興致很高地站在超市的菜市場裡講個沒完。巧佳看了幾次手機，最後不得不打斷海倫，表示自己要離開。

「哦，好吧。你有我的電話，我們多聯繫。」海倫嘴上這麼說，可是下一秒又聊開了。

半個小時後，巧佳終於擺脫了海倫的「海聊」，到調味品的貨架上找了瓶海鮮醬，準備去付錢。走近收銀台前，她還留意了一下，確定沒有看見海倫的身影在附近。

開車回家的路上，巧佳陷入了不想回憶的過去……

許多年前，她們每天都在學校門前見面。巧佳和海倫的女兒讀同一個私立高中，雖然不同年級，可是在接送孩子的校門口，她們是為數不多的亞洲人面孔，自然而然就有目光交會、點頭示意的開始。

海倫講著一口標準的北京話，連她的英語也帶著濃濃的北京腔。她的先生在上海工作，是美國大公司派駐中國地區的高管。海倫自己帶著獨生女兒在美國生活，據她自己說，在大學裡教書。巧佳從來沒問她教的是什麼，從她隨意的衣著猜測，海倫也不是上講台的教授。

巧佳是個房地產經紀，平日裡要去面見客戶。雖然不化妝，可是時時保持著商務休閒著裝，刻意不著痕跡。加上她南方人的纖細身材，跟海倫一比就是衣架子。

海倫平時的愛好是打網球，還是請教練陪打的那種。可是，巧佳不打網球。被海倫拉了幾次，提議退而求次之，打起羽毛球。那一個冬天，送完女兒上學之後，海倫不用趕回學校上課的那些天，她們在學校的籃球場打起羽毛球。她們也不用球網，不計較球高球低，能接起來就繼續，以不用重新發球為樂，每每打得歡暢淋漓，盡興而歸。就這樣，一南一北、一高一瘦，兩個女人在球場上建立起友誼。

原以為這樣泛泛的君子之交平淡如水，歲月靜好會持續到她們的女兒畢業。

第二年夏天到來，天氣炎熱，她們沒再在室外打羽毛球，也沒有天天見面。可是某一天，海倫在送孩子上學的停車場找到巧佳，說她想在學校附近買一個公寓。女兒已經十二年級了，功課緊張，課外活動也多，不應該把時間浪費在通勤路上。她們家的確住得很遠，單程都要四十分鐘。既然巧佳是執業的房地產經紀人，海倫的意思是讓巧佳做她的代理人。

和巧佳講的那個上午，海倫已經約好了賣房子的經紀人，上午十點去看一個公寓。巧佳這才知道，海倫早在網上找房子，先前沒打算要請經紀人，現在不知道為什麼要經紀人啦。巧佳都替自己這位「朋友」覺得尷尬，可是海倫好像並沒介意。

她們州的房地產交易，買賣雙方經紀人的佣金都是賣家支付的，買家請不請經紀人，都沒有什麼金錢上的差別。只是買方沒有代理人，賣方的經紀人要做雙倍的工作，所有的佣金都歸了賣方經紀人。在金錢上，對於賣家也沒有區別。區別在於，賣方經紀人有雙重經紀人的考量。在交易的過程中，這個雙重經紀人該維護哪一方的權益呢？尤其是買賣雙方沒能達成共識的時候，經紀人如何才可以做到公平不偏袒呢？

在美國某些州，這是法律禁止的。不過她們所在的州，雙重經紀人是合法的。在現實當中自然會有偏頗。從以往的閒談中，海倫早問過巧佳這些問題。知道買房子不找經紀人做代理沒什麼益處，還有吃虧的可能性。（一）

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