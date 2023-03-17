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「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

生財有道（三六）

紅山玉

那邊守在店裡的李俊杰剛上完啤酒，老鄰居老約翰抱著他那隻老貓波比就來串門了。李俊杰很感激老約翰，老約翰好像能夠未卜先知一樣，每次要不是自己剛剛忙完，要嘛就是店裡沒啥客戶的時候，老約翰總是在他想和人聊天的那一刻，出現在自己的眼前。其實李俊杰不知道，老約翰都是站在街角觀察半天後，才決定啥時候進他的雜貨店的。老約翰心想，人老了，不能總給人添堵。

老貓波比自從上一次被李俊杰從沙發底下救出來後，彷彿就記住了李俊杰那張英雄的臉。只要被主人抱著來到這家店，波比都主動投懷送抱，跑到收銀機旁邊，對著李俊杰喵喵地叫。直到李俊杰將自己的那雙大手掌安放在波比的頭頂上，波比才停止喵喵的呼喚。牠知道自己享受Spa的時間又到了。老約翰的手法和李俊杰的手法不一樣，但是兩種按摩手法波比都喜歡。

「你瞧，波比認識我呢！」李俊杰一邊按摩波比的頭，一邊跟老約翰閒聊。

「不認識你，不就成了忘恩負義之喵了嗎？牠記得你救過牠呢！」老約翰自豪地說，他很高興，他的這個老夥計跟自己一樣，善良、熱情。更重要的是，這老貓知道安慰人。瞧眼下這店主的樣子，不是比他自己站在店裡閒著的時候好了很多嗎？

老約翰不主動說出來，他只是更加頻繁地帶著他的老夥計，來李俊杰的雜貨店裡轉悠。有時候也順便買張刮刮票，或者是來一瓶可樂，很少空手只是聊天。

老約翰年輕的時候也開過店，他知道開店人的苦。平常過來的時候，李俊杰那張臉上忽左忽右的變化，老約翰早就看在了眼裡、記在了心上。（三六）

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