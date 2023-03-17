與父親的兩次談話（一五）

但我的手機 還留在那輛奔馳的中巴車上，大概已被卸掉電池、刪除數據，即將改頭換面，進入二手物品交易市場。這讓我錯失了與父親見面的最後機會。

記憶中，我和父親在萬達廣場茶餐廳的那次相見，極為倉促。兩個人似乎都有很多話要說，但那種環境實在無法進行任何深入有效的交流。我和父親說，我要出一趟遠門，馬上就走。他顯得異常興奮，好像這麼多年來，這是他從我身上獲得唯一的好消息，比我當年考上大學還讓他高興。畢竟，我讀的大學就在家門口，離家不足一百公里，算不上真正的出遠門。

那次，我甚至聽出了某種言外之意。要是我能變得更好、更勇敢，假以時日，他或許會把家族財富的所有權轉讓給我。

要是父親知道，我此行僅僅為了一個認識不久的陌生女人，並且差點面臨無妄之災，不知該作何感想。但我知道，他才不會管那麼多呢！好像只要我放下地圖冊，走出書房，走進熙熙攘攘的人群中，他就心滿意足了。父親完全遺忘了我有腿疾的事實──似乎，那根本不值一提，這麼多年，我竟囿於此，全是自尋煩惱。

那次，在食客喧嚷的人聲中，父親仍興致勃勃地談論他的創業計畫，我除了不住點頭，完全插不上嘴。他打算去一個叫仰天山的地方種植長白山人參，不採用任何人工保溫和防曬措施，也不使用肥料，從生長、開花到結籽，全是野生的環境。

「好像這些人參全是自己長出來的，沒有一點人為干預的因素……我們要做的就是讓社會上的人都來基地參觀考察，知道傳說中的補品長什麼樣。」

我不得不佩服父親的商業天賦及敏銳的洞察力，他永遠知道現代人最需要什麼，卻忽視了自身身體的需求。（一五）