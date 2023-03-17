奶奶住在大山裡（三）

王幼嘉／圖

我們沿著一條羊腸小道走下去，漸漸來到了那片墳墓旁。我發現有的墳墓是用青磚砌的、有的是石塊堆壘起來的，而有的只是一個土包。不過，大多數墳墓前都豎立著一塊青石做的墓碑。

「城裡娃，你家太婆的墓就在那頭呢。」小牛子指著遠處說。

「太婆？」我以前從沒有聽說過，也不知道我有個太婆。

「唉，聽說她好可憐，一個人死在屋子裡面。也沒有棺材，是用席子捲起來埋掉的。」小牛子說。

「是我爹爹和小牛子爹爹把她抬出去，埋在那邊的。」簡妹子插嘴說，「我那時才三、四歲，看到就你奶奶一個人跟在後面，哭得好傷心。」

我聽得似懂非懂，只覺得眼前像蒙了一塊布，一切都模模糊糊的。

我們從村子的那頭走了進來。村莊也不大，也就上百戶人家。我們幾個小夥伴剛走過一個高大的院門，一條碩大的黃狗從院子裡突然衝了出來，對著我們大聲吠叫，把我著實嚇了一跳。

「虎子，快回來！」一個胖胖的女人站在院門裡喊。那條大狗就乖乖地跑了回去。

「那是村支書家的狗，長得好肥大喲。」小牛子輕聲對我說。

3

從那天起，簡妹子、小牛子他們常常來找我一起去山裡打柴、玩耍。山裡的景色真美啊！有時候我們一大早就出發，沿著彎彎曲曲的小徑往上走，看著周圍瀰漫著的乳白色的濃霧，恍如夢境一般。

山谷裡的霧，是那麼深、那麼濃，好像把人都能浮起來。等太陽從東邊的山峰露出頭來，雲霧開始漸漸散去，站在半山腰上，看見頭頂上千柯競翠、萬木蔥蘢，腳下依然是白茫茫一片雲海，隱隱約約地看見蒼松古柏從這團團滾滾的雲霧中浮出，彷彿仙山瓊島、蓬萊玉樹一般，恍非人世。

山區的景色是那麼秀麗，可山裡人卻依舊貧窮。一起打柴的小夥伴們大都過了上學的年齡，卻沒有一個人去上學。

我問過小牛子、簡妹子他們：「你們怎麼還不去上學呢？我哥哥都已經上小學了。過兩年，我也要上學去的。」

簡妹子看著我，說：「涵涵，啀們（我們）山裡人苦，不比你們城裡人。上學要花錢，每天還要走很遠的山路，上學也沒什麼用。讀過書的人，還不是要到鄉下來下放插隊。還不如就在家裡幫爹媽幹活好呢！」

看著簡妹子、小牛子他們瘦削的臉頰、破舊的衣服，我好像明白點了什麼。原來這個世界並不僅僅是我從小在城裡看到的那樣啊。

就這樣，我在小山村裡住了下來。每天要嘛和簡妹子、小牛子他們一起去山上撿柴草，要不就跟著奶奶，在她身旁轉來轉去。奶奶有時候去小溪邊洗衣服，我就在旁邊的草叢裡抓螞蚱、捉蝴蝶。奶奶有時候拿著鋤頭在菜園子裡幹活，給她與叔叔種的冬蘿蔔、捲心菜鬆土除草；菜園子裡有個地窖，我就在地窖裡鑽來鑽去，看看裡面碼放得整整齊齊的番薯、花生。

村子裡有幾家小作坊，有的做腐竹、有的榨油。榨油的幾個大叔先把山茶籽用一個大碾子碾碎、蒸熟，然後放入一個長長的木槽裡。幾個人大聲呼著號子，一起擺動著一根橫著的大撞錘，撞擊在槽外的木楔上。過一會兒，就能看到晶瑩透明的菜油，涓涓地流淌下來。

村頭還有一家做黃元米果的，我最愛去那裡看熱鬧了。雖然已經是隆冬，裡面卻總是熱氣騰騰的。幾個大漢，往大米粒裡放入上色的黃黃的槐花粉，和調味用的黑黑的草木灰水後，使勁攪拌均勻，再將米粒放入一個大竹甑裡用旺火蒸。

之後，他們光著膀子，將大甑裡蒸好的黃色米飯倒置出來，倒進石缸裡面，掄起大木錘子就砸。直到把黃米飯砸結實了，砸得一粒粒米飯變成了一個黏稠的整體之後，再切成一塊塊。頓時，一股濃郁奇特的香味撲面而來。

「你來嘗一口。」一位打黃元米果的大叔看到我站在旁邊，眼巴巴地瞅著，一副垂涎欲滴的可憐樣，就切下了一小塊，遞給了我。我迫不及待地把這剛做好的黃元米果放入嘴裡，啊，又香又黏，比從商店裡買回來的可好吃多了。

從這些作坊回奶奶家的路上，有一個水塘，裡面養著一些當地人叫做「黃牙郭」的魚。（三）