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生財有道（三五）

紅山玉

在電話裡對著朱鳳凰千恩萬謝之後，王娟心裡覺得堵得慌。自己主動出擊，也說了可以適當降下一些價，但是從經紀人那裡，看不出眼下還有哪一個客戶，能立馬就接下這家店，把丈夫從他死活認定的囚室中拯救出來。

活在這世間，錢可以去賺，但是不能把人熬出病來。往後餘生，能陪伴自己的不就是這個糟老頭子嗎？還能有誰呢？兩個兒子大了之後，都會成立自己的小家，又有哪一個會天天守在自己身邊呢？互相扶持著生活的，也只有這個發起脾氣來仍然像一頭猛虎似的糟老頭子了。

沒辦法，等有緣人吧。

那邊放下電話的朱鳳凰滿臉喜悅，對著身邊的兩個男人說：走，回奶茶店，今天我請客。

朱鳳凰要了一杯不含糖的珍珠奶茶。童謀還問她：怎麼今天不加糖了呢？朱鳳凰對著老公嫣然一笑，說：「咱這生活不是比蜜都甜嗎？加什麼糖啊？我才不想還很年輕的時候，就得糖尿病呢。」

童謀沒說話，撇了撇嘴，心想：騙你個大頭鬼啊，你平常加多少糖，我還不知道？菅錢在旁邊看著表哥、表嫂互相表演，就偷偷笑了。他知道精明的表嫂從這番談話中，一定是嗅到了什麼好事，不然她不至於連一杯奶茶，都主動不要加糖了。而童謀也突然發現，今天的老婆那笑容怎麼那麼好看呢？特別像母親家門前盛開的粉色虞美人花一樣漂亮呢。

李俊杰不知道妻子主動給經紀人打電話的事情，王娟也沒有主動跟丈夫說。一點好消息也沒有，說了又有什麼用呢？還不如不吱聲，讓他就這樣耐心等著，沒有消息有時候不就是最好的消息嗎？自己如果主動一提此事，沒準兒更讓他著急呢。（三五）

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