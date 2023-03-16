奶奶住在大山裡（二）

王幼嘉／圖

我們在微弱的星光下，沿著彎彎曲曲的小路走啊、走啊，不知道走了多遠，也不知道走了多久，估計已經是下半夜時分了。記得蹚過了幾條小溪，還看見一個高大的瀑布，從懸崖邊「嘩嘩」沖流下來；最後，爬一個長長的陡坡。當我們爬上坡頂時，叔叔指著下面說：「就在那裡了。」

果然，在夜空下，隱隱約約能看見一個小村落，有不少房子就坐落在山坡下方。

叔叔帶著我，來到一個籬笆圍著的農舍前。他熟悉地打開籬笆門、推開屋門，一個老婦人在油燈下端坐著，一見叔叔就站了起來，

「毛牯，涵涵來了吧？」

「來了。」叔叔甕聲甕氣地回答，把我拉了過來。

老婦人欣喜地抱著我說：「涵涵，你累壞了吧？」她說的是城裡話。

「奶奶！」雖然很有段時間沒見，我還是一下子認出來她就是奶奶。

聽到屋裡的動靜，鄰居一位老太太也過來了。她大概是奶奶的朋友，和奶奶一起站在堂屋裡，笑咪咪地上下打量著我，然後回頭和奶奶用鄉下話說些什麼。

「你們餓壞了吧？快過來吃飯吧。」奶奶和她的朋友把飯擺了出來。別的菜都不記得了，就記得有一道葷菜，是醃菜燉鴨子頭。

這可能是我自生下來後，吃過最香的一頓飯，我一口氣吃了好幾碗。一放下筷子，我迷迷糊糊地在趴在桌子上，一會兒就睡著了。

2

第二天醒來，發現我躺在一張小床上，身上蓋著被子。大概是昨天夜裡，叔叔和奶奶把我抱上床的吧。

我跳下小床，推開門，跑了出去。屋門外站著好些個孩子，有男有女，每人身上都背著一個竹背簍，有的手裡還拿著柴刀，笑嘻嘻地看著我，指指點點。有一個十二、三歲的女孩子，用鄉下話對我說：「城裡娃，跟啀們（我們）一起山上打柴玩去吧！」

我也正想去山裡看看玩玩呢！昨天晚上走山路時，天色實在太暗了，什麼都沒能看清楚。我就高高興興和這些新夥伴往山裡走去。

我們先爬上一個山坡，再往下走去；走到谷底，又向上方的山脊爬去。草木也變得越來越茂盛起來。小夥伴一邊指點著，告訴我哪個是金絲草、哪個是絲茅草、哪個是鞭笆桿，哪種樹是杉木、哪種樹是樟樹，一邊把落在地上的枯枝葉往背簍裡撿。有的還順手用柴刀從樹上砍些枝幹下來。

一會到了一片小松樹林子裡，那個年齡大些的女孩，別人都叫她「簡妹子」的，拿起一個扁竹片做的耙子來，把落在樹下厚厚一層枯黃的松針扒積成一堆一堆，然後大家一起動手，把每個人的背篼都裝得滿滿的。一會我們就滿頭大汗了。

「歇一刻子吧。」一個叫小牛子的十來歲男孩提議道。

我站在山脊上，放眼望去，只看見遠處無數的峰嶺交錯，連綿不絕。冬天的大風吹過來，群山之中墨綠深幽的原始森林跟著起伏動盪，掀起陣陣林嘯聲，不絕於耳。大森林的上空，飄浮著幾朵白色的雲。

「大林子裡可好玩了！」看我望著這無邊無際的原始森林出神，小牛子走到我身邊，不無炫耀地說。

「你去過嗎？」我好奇問他。

「我爹爹帶我去過一次。只要一走進去，七拐八拐，你就是找不到邊際。各種各樣的樹啊、藤啊，大大小小、高高矮矮，一棵挨著一棵，都往上竄長，爭著陽光，把裡面搞得不見天日，幽幽暗暗的。太陽光要費好大、好大的勁，才能從樹葉縫隙裡射進來。而且，林子裡面還有好多野獸呢！我就看到了山雞、野兔，對了，還有不少野羊、麂子，跑來跑去的。」

「那我們一起到裡面玩玩去吧！」聽得我心直癢癢。

「那可不敢！裡面沒有路的。我們走不了多遠，就會迷方向，一定要同大人一起去的。」小牛子直搖頭。

「裡面還有野豬、豹子，還有大貓（老虎）呢！搞不得，可不敢隨便進去，這開不得玩笑的。」簡妹子也正兒八經地對我說。

「那邊怎麼會有這麼多的墳墓？」我指著山脊另一邊問。那是一個小山谷，裡面一個挨著一個，似乎有不少墳頭。

「村裡人老了，都埋在那裡。」簡妹子解釋說，「我們待會兒從那裡穿過去，就能走到村子的另一頭去。」（二）