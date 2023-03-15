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生財有道（三四）

紅山玉

只要朱鳳凰一使眼色，那兩人秒懂。尤其是三個人齊心協力，蒼蠅一樣盯上李俊杰的這家雜貨店之後。他們三個有一天，甚至一起重新讀了一遍熬鷹的那篇文章。菅錢雖然是第一次讀，也被表嫂沉著冷靜的分析鼓勵著，摩拳擦掌地就等著把那個叫李俊杰的「鷹」熬好呢！

三個人迅速離開奶茶店排隊的隊伍，找了一個避風的牆角停下來。一邊走著的時候，朱鳳凰就專門和王娟聊一些什麼「娟子姊你最近用什麼面霜啊？用哪個國家的面膜啊？韓國的嗎？」繞來繞去，她就是不提賣這個雜貨店的事情。

「鳳凰妹子，我家那個店，還沒有人主動問？這樣吧，你盡量找找人，我們也適當降點價格。」話筒裡傳來王娟那甜甜的聲音，朱鳳凰能聽出那聲音裡有乞求也有期待。

「哎呀，姊啊，最近這市場不好。你看人們都緊盯著那些公寓啊、連排房子、獨立房子啥的。幾乎沒有人想看雜貨店呢！你跟姊夫你們再耐心等等看，我一定盡心竭力，幫你找合適的買家的。放心，放寬心。咱姊倆這誰跟誰啊，對不對？」

兩個男人看著一個女人在自己面前的表演，佩服得五體投地。

「老婆啊，你沒有學表演，真是屈才了。」童謀也不管表弟就在眼前，直接誇起了老婆。朱鳳凰一指耳朵邊還沒放下的電話，橫了丈夫一眼。

童謀一伸手把嘴捂了起來，他抬頭看著街邊晃動著變得金黃的銀杏樹，一片片金黃的小裙子飄在空中。他知道這風是從南颳向北的，剛好老婆站的地方是逆風，話筒裡的那隻「鷹」一定聽不到剛才自己本來聲音也不算大的誇讚。童謀長長地出了一口氣，心放了下來。（三四）

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