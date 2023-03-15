與父親的兩次談話（一三）

她指了指面前那條鋪滿碎石的機耕路，繼續擺弄著手中的拖把。後來，我經常想起這個救了我命的老年婦女，她臉上流露出那種平淡的、不動聲色的表情，好像我根本沒遇到什麼險境，自己所做的一切更是不值一提。當時，我連一聲「謝謝」都沒說，拔腿就跑──腦子裡只剩一個「跑」字。只要一直跑下去，跑到沒人的地方躲起來，便勝利在望。

我離開大路，跑進封凍的麥田，在狹窄的田埂上跑，一腳跌進坑洞裡，又從裡面跌跌撞撞地爬出來。我一路飛奔，跑過廢棄的水房、柴草垛，跑過一座搖搖晃晃的木橋，來到後山上。我不知道前方是什麼，我像瞎子一樣往密林深處跑去、像聾子那樣在荊棘叢中橫衝直撞，直至癱坐在地上。

不知何時，樹木和雲彩從四面八方湧來，在我頭上匯聚。唯一的念頭便是縮在那樹底下，或乾脆藏進某個洞穴裡，不要被人發現，好像那些追趕我的人已由地面跑到天上，此刻正躲在某處雲層後面窺視著我。

風在灰褐色樹皮表面遊蕩，發出細若游絲的聲響。我閉上眼睛，倚靠在一塊山石上，時間過去很久，什麼事情也沒發生。我知道他們走遠了，再也不會追來了。但我還坐在那裡，茫然地打量著這個萬物空曠、草木寥落的世界，像從一個巨大的噩夢中醒來，不能動彈。

我的思緒開始緩慢地流淌，回想起一路走來發生的事，腦海裡竟浮現出父親的臉。所有家人中，如果有誰能理解我此刻的處境，那個人只能是父親。他或許也經歷過這樣的事，此刻，我多麼希望能給他打電話，聽聽他的聲音，可我的手機 還在那輛車上。後來，我才知道，即使給他打電話，他也接不到了。（一三）