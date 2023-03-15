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影中囚（七）

孫愷愉

「很高興和你一起用餐，我們好久沒說話了。」克拉拉說。

「還是別說太多的好。」山姆很拘謹。

「山姆，我們是老朋友啊！」

「朋友？哦，是。」

「當然囉！今天早上發生了什麼事？」

「我被開除了。」

「我可以……」克拉拉停了下來，想起山姆是多麼厭惡任何形式的幫助。

「不要告訴你父親。」

「好吧！」克拉拉不知道還能說什麼。她已經習慣了無奈的感覺。

兩人對視一眼，不禁想起了多年前畢業舞會的那個晚上。但他們誰也沒有提起。

克拉拉仍然深愛著山姆，但她從未提及，山姆沒有向她求婚而令她感到被拒絕的感覺。她隨時準備離開她的丈夫，但由於山姆不敢承認自己仍然深愛克拉拉，克拉拉便一直對此事保持沉默。

「山姆，你有什麼困難，可以放心告訴我。」

「我知道。」山姆望著桌子。

「我指的不是工作上的問題。」

「我知道。」

「如果有什麼我能為你做的、你會允許我做的……」克拉拉說到這裡，停住了。

山姆壓抑住自己的情緒，沒有提及除了朋友過世和被炒魷魚之外的其他困難，雖然這兩樣已經夠他難受了。

山姆認為自己的難題太多，快要被淹沒了。他認為自己是一個無望的失敗者。山姆不知道克拉拉如何看待他。克拉拉眼裡的他，和他自己見到的完全不一樣。山姆不知道克拉拉有多麼愛他，旁觀者都看得出來。

「這是我最後一天上班。讓我們慶祝一下！」山姆堅持付帳。

「山姆，你還是老樣子。」克拉拉笑容甜美、眼神憂傷。

山姆下班後在城裡四處遊逛，不知道下一步該做什麼。

他走進一個公園，在大樹邊的長椅上坐下。（七）

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