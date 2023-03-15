奶奶住在大山裡（一）

王幼嘉／圖

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我從來沒有見過自己的爺爺。說起來可能讓人難以相信，在我長大前，從沒有人在我面前提到過他，好像他不曾在這世界上存在過似的。我也曾問過長輩，他們總是支支吾吾的，把話題轉移開。

奶奶我倒是熟悉的。我很小的時候，她就來過一次家裡，帶著一個口袋，裡面裝著一些花生、番薯，吃過飯，就要急忙忙要趕回去。爸爸一個人默默陪她到汽車 站，替她買好車票，把她送上車。據說，她和叔叔住在遙遠的峰山那邊。

我四、五歲那時，有一天，一個年輕壯實、皮膚黝黑的男子來到家裡，和爸爸輕聲說著話。

爸爸走到我面前，問我：「你想不想去峰山奶奶那裡玩幾天？」

「想啊！」我在家裡待膩了，對外面的世界很是嚮往。

爸爸把那個男子拉了過來，對我說：「這是你叔叔。你跟著叔叔走，他會帶你去峰山奶奶家。」

「叔叔好。」我叫了一聲。

叔叔笑了起來，拉起我的手說：「我們走吧。」

我跟著叔叔，走啊、走啊，走了很長一段路，來到一個熱鬧的集市上。叔叔帶我去一戶人家，從裡面走出來一個中年農婦，髮鬢上包著一塊藍色的頭巾。見到我們，她高興地笑了起來，叔叔告訴我，這是姑姑。

姑姑熱情地招待我們吃了午飯──具體吃了什麼，我現在不太記得了，只記得有一道醋罈果子炒豬大腸，是那麼爽口脆嫩。

吃完飯，我們告別姑姑，又回到集市上。叔叔進一家店鋪為生產隊買點東西，讓我在外面等他。

集市裡真熱鬧啊！可能因為是在鄉下，管得不太嚴，各式各樣的東西都在路邊擺著：有賣竹筍、香菇、木耳等山貨的，還有賣活雞、活鴨的，甚至有賣小兔子的。小兔子真可愛！我忍不住跑到兔籠前，逗起小兔子來。

「賣牛皮糖了、賣牛皮糖了，剛出鍋的牛皮糖！」有個大叔在遠處吆喝，香甜的氣味也隨他的聲音飄了過來。我連忙跑了過去，看他怎樣拿著一把銼刀，把牛皮糖一塊塊從鍋裡敲下來的。看了一會，我又發現了更有趣的東西：街道的拐角有幾個大籠子，每個籠子裡都關著幾隻皮膚粉紅的小豬崽，哼哼唧唧叫喚著。我又跑到那裡去了……就這樣，我在集市上跑來跑去，一會就發現自己找不回那家叔叔去的店鋪了。

「叔叔、叔叔！」看到周圍來來往往的陌生人，我有些心急發慌，就大聲喊叫了起來，可叔叔的影子就是看不見。我急得哭了起來，很快，我身邊就圍上了許多人。他們看上去是一些鄉下的農人，穿著破舊的衣服，有的還披著蓑衣、踏著草鞋，都和善地看著我，笑著，嘴裡用鄉下話說著什麼，大概是叫我不要著急吧。

不一會，叔叔就滿頭大汗地跑過來，見到我才鬆了口氣，說：「你可把我嚇一大跳，到處找不到你。後來有人告訴我，有個小男娃在這裡哭鬧，我就知道會是你。我們快走吧！天就要黑了。」

叔叔拉著我的手，離開了集市，向一條通往山裡的小路走去。小路變得越來越窄、越來越陡峭，走起來也越來越吃力。我雖然平時愛跑愛跳，可是以前從來沒走過這麼長、這麼崎嶇不平的山路啊！

我忍不住問叔叔：「奶奶家還有多遠啊？」

「還要走很一陣子。你累不累？累了就休息一下。」叔叔手裡拿著根木棍，一邊往山上爬，一邊警惕地朝路邊高高茂盛的茅草張望著。據集市上的人說，山裡的樹林裡、茅草中藏著不少野獸，幾十年前還有人曾經在山裡碰見過老虎呢。

「不累！」我咬著牙回答──那有一半是倔勁上來了，有一半是因為第一次在山間行走，雖然兩腿累得慌，精神卻依然很興奮。

初冬的太陽落山得早。沒多久，天色漸漸暗了下來，天鵝絨般的夜空中，無數的星星一閃一閃眨著眼睛。雖然已經是冬天了，山巒裡還是有不少蟲子在唧唧叫著。不時，能聽到遠處傳來幾聲沉悶的聲音，叔叔就說：「那是野豬在打架呢。」

有時傳來幾聲尖亮的叫聲，叔叔說：「那準是山雞在吵鬧呢。」（一）