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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

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生財有道（三三）

紅山玉

自己這一家人在這座城市生活十五年了，人的一生有多少個十五年？在到這裡後的這十五年裡，有十年丈夫都是守在那家小雜貨店裡，天天看見唯一的風景就是門外那棵楓樹。春天楓樹發芽就是那紫色的葉子，到了夏天，還是紫色的葉子，轉眼到了秋天，仍然是紫色的葉子。本來到了冬天，終於可以換一下顏色了，可是樹卻禿光了頭。看著丈夫那個圓腦袋上越來越少的頭髮，王娟心裡說了一句，他也是真的見老了啊。

王娟走進衛生間，看著鏡子裡自己那張臉。這是一張每天只要有時間，就能敷一次面膜的臉。王娟努力對自己笑一笑，她看見自己那雙好看的丹鳳眼眼角旁邊，也多了淺淺的三道皺紋。嘴角旁邊娘胎裡帶來的那顆紅色的痣仍然鮮艷著，看到那顆痣，她想起來母親開玩笑說過的，誰丟了，我閨女也丟不了。天生一顆美人痣呢！又好看，又是記號。

唉，三年多沒見到的爹娘現在也蒼老多了吧！想起爹娘，她又想到了公公、婆婆，在湖北的農村，那衰老的爹娘仍然在種菜。種菜的間隙，他們一定會想念家裡那唯一的兒子。

該我出手了，我一會兒就找她。

接到王娟電話的時候，朱鳳凰夫妻正和表弟菅錢在市中心的一家奶茶店排隊。好多店生意都不景氣，可是這奶茶店正相反。不管年輕人還是年老的，凡是喜歡奶茶的，好像都管不住自己的嘴一樣，長長的隊伍都排到了店門外。

一聽是王娟的電話，朱鳳凰對著菅錢和童謀一使眼色，那意思是撤退。倆男人早已經被身邊這個做演員都合格的老婆、嫂子征服了。（三三）

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