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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

與父親的兩次談話（一二）

草白

我雙眼微閉、眉頭緊皺，卻不敢大聲喊疼，免得露餡兒。我不能讓他們有任何防備，更不能把行李拎下車，甚至那個隨身攜帶的背包也得留在車上。只有這樣，我才可能脫身。

終於，他們把車子停在一個簡陋的公共廁所前，車門打開，耳邊響起一個聲音：快去快回。我捂著肚子，下了車，一路狂奔。我沒有進男廁所，而是跑進旁邊的女廁。裡面一個老阿姨在打掃衛生，她看到我，差點喊出聲來。

我雙膝一軟，幾乎要跌坐在濕漉的瓷磚地上。我連忙打著手勢，顫抖著告訴她，那輛停在馬路邊的車子很可能是黑車，裡面有兩個男人要綁架我，把我弄到山坳裡去。我哭著向她求救，問她該怎麼辦。她讓我別出聲，快躲到蹲坑裡，把門關上。她拎著水桶，去了門口。

稍後，拖把與地面接觸發出的吱吱聲如常響起。我蹲在地上，一動不動，生怕弄出什麼聲響來。我抬頭尋找窗戶，可連一個通風口都沒找到。如果他們硬闖進來，將我前面的門板一腳踢開，抓著我的後脖頸往外推，我肯定不是對手。我唯一的機會是跑；等出了門，趁他們不備，一定要使出渾身力氣擺脫他們，哪怕希望渺茫，也要這麼做。

如此想著，身體不覺進入高度緊張狀態，牙齒咬得咯吱響，忘記了寒冷。不知過了多久，阿姨走過來對我說：你出來吧，他們走了。

「剛才，他們從車上下來，去男廁所裡找了一圈，問我有沒有看見你。我說你沿著村子的方向跑了。」

「那，他們……去哪裡了？」我一陣驚顫。

「走了，汽車往村子的方向開走了……」（一二）

汽車

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