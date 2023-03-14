薛慧瑩／圖

這天她看到一個活動，是在酒莊舉辦的周末瑜伽班。她喜歡瑜伽，也喜歡品酒，卻從未想過兩者可以結合在一起，於是好奇前往。

英國 莊園位於哥倫比亞河的北岸，前身是建於1903年的英國農場。據考，英國人最早於1776年左右就來到奧勒岡州，最有名的是詹姆斯‧庫克船長的首航，發現了海獺皮買賣的強大利潤 ，此後大批英國商賈們聞風而至。到十九世紀，來自歐洲以及美國東岸或中西部的奧勒岡新住民意識到，海獺皮買賣畢竟是有害自然環境的短期利潤，要建立長久的家園還是需要農業，因此陸續開始辦農場。從名字就可大概推斷這家酒莊的來歷。

不同於加州 有名的那帕谷那些龐大華麗的酒莊，抵達後首先看見的，是一棟樸實的農舍，紅門灰頂，大小不一的卵石裝飾著牆面。農舍外面環繞著到人肩膀高度的葡萄藤架，結滿一嘟嚕一嘟嚕的葡萄，袁媛忍不住嘗了幾顆。比超市的葡萄小，但也酸酸甜甜的很好吃。

進得屋內，左邊是品酒吧檯所在，檯櫃是玻璃的，裡面滿是酒瓶的軟木塞，可以想像酒保開瓶後隨手一丟的瀟灑，還有酒莊的源遠流長──塞滿玻璃櫃的瓶塞不說上萬，至少也有幾千吧，不是一年兩年填得滿的。右邊是壁爐，上面一隻黑貓，像所有貓一樣，懶洋洋地睥睨進來的人。露出原木的屋頂和塗成黃色的牆壁有印地安風味，散發溫暖的氣息。

上完瑜伽後，袁媛感到很放鬆。就像瑜伽老師說的，來上課的目的不是拉筋或是練習高難度的姿勢，而是專門留出一段時間關愛自己，跟自己的身體和心靈對話。這正是她需要的，近幾個月生活的大變故讓她身心俱疲。她端著酒杯坐到壁爐前，已經入座的一個年紀相仿的女子忙著招呼她，歡迎她的加入。

南希是奧勒岡本地人，生於斯長於斯，上的也是當地的大學，畢業後做的是枯燥的會計工作。如果沒有意外，她會像她大部分的高中同學一樣，在當地結個婚、生一兩個小孩，然後等著退休。

一個星期五，下了班，她跟幾個同事去酒吧Happy Hour喝一杯，在那裡遇到一個英國男人，他在奧勒岡州立大學做為期一年的訪問學者。

「那時究竟迷上他什麼呢？是他的牛津口音，還是他的見多識廣？總之那是我一生中最瘋狂、最快樂的幾個月。」

南希已不年輕的臉龐放著光，灰白的頭髮沒有染，但從垂在肩頭的蓬鬆的大鬈髮，仍想像得出當年的嫵媚。

「很快他回國的日子到了。他沒有愛我到要為我留下的地步，我是想跟他到英國，可是我沒有錢，連機票錢都沒有。而且去那裡要怎麼生活，也是問題。」

他走後，南希發現自己懷孕了。那時網路不像今日發達，寫過信，也打過昂貴的越洋電話，最後不知男人搬家還是不願負責任，總之泥牛入海，人間蒸發了。

兒子出生後，南希手忙腳亂了好幾年。幸好母親偶爾幫幫忙，會計工作也還穩定，溫飽不愁。

「你別以為我沒結過婚，是因為舊情難忘什麼的，我早忘了那英國男人的長相，他對我唯一的意義就是給了我一個好兒子。現在我如果願意呢，就出去約個會，不願意呢，就自己在家伺弄我的多肉植物──我養了總有兩三百盆吧，哪天請你來看。」

「一定的。」袁媛笑著說。

一旦習慣之後，獨居的日子沒有想像的那麼可怕。每天她沿河岸走路，過橋到對岸，再從另外一座橋繞一圈回家。風和日麗時，心曠神怡自不在話下，細雨霏霏時，也有獨特的詩意與浪漫。

萬聖節的這天早上，天空灰灰濛濛，小雨細如髮絲。她走到河邊，發現河上一支支站立式槳板上，清一色站著一個個女巫。她們打扮各異，有的在小尖帽和斗篷上綴以羽毛和骷髏、有的頭髮染成彩虹色，更有幾個還帶著愛犬。狗兒們沉著地坐在船頭，一動不動。四周靜靜的，她們不快不慢，一下一下，槳板入水，輕輕划動，無語穿梭。

袁媛被這怪異景象震懾，覺得自己彷彿身處電影場景中，又或是常人所不能了解的神祕靈界。冥冥中她聽到女巫們對她低語：

人生如旅程

一個人、一個人上來

又一個人、一個人離開

有的待得長

有的溜得快

時間如流水

一個浪、一個浪來

又一個浪、一個浪去

你只要跟著慢慢向前

一切隨天意

那晚她的恐慌症不藥而癒，河上一輪明月，照著她沉睡的臉，有如未經世事的嬰兒般平靜澄明。（下）