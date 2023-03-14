我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

女巫的河（下）

梁瑢
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

這天她看到一個活動，是在酒莊舉辦的周末瑜伽班。她喜歡瑜伽，也喜歡品酒，卻從未想過兩者可以結合在一起，於是好奇前往。

英國莊園位於哥倫比亞河的北岸，前身是建於1903年的英國農場。據考，英國人最早於1776年左右就來到奧勒岡州，最有名的是詹姆斯‧庫克船長的首航，發現了海獺皮買賣的強大利潤，此後大批英國商賈們聞風而至。到十九世紀，來自歐洲以及美國東岸或中西部的奧勒岡新住民意識到，海獺皮買賣畢竟是有害自然環境的短期利潤，要建立長久的家園還是需要農業，因此陸續開始辦農場。從名字就可大概推斷這家酒莊的來歷。

不同於加州有名的那帕谷那些龐大華麗的酒莊，抵達後首先看見的，是一棟樸實的農舍，紅門灰頂，大小不一的卵石裝飾著牆面。農舍外面環繞著到人肩膀高度的葡萄藤架，結滿一嘟嚕一嘟嚕的葡萄，袁媛忍不住嘗了幾顆。比超市的葡萄小，但也酸酸甜甜的很好吃。

進得屋內，左邊是品酒吧檯所在，檯櫃是玻璃的，裡面滿是酒瓶的軟木塞，可以想像酒保開瓶後隨手一丟的瀟灑，還有酒莊的源遠流長──塞滿玻璃櫃的瓶塞不說上萬，至少也有幾千吧，不是一年兩年填得滿的。右邊是壁爐，上面一隻黑貓，像所有貓一樣，懶洋洋地睥睨進來的人。露出原木的屋頂和塗成黃色的牆壁有印地安風味，散發溫暖的氣息。

上完瑜伽後，袁媛感到很放鬆。就像瑜伽老師說的，來上課的目的不是拉筋或是練習高難度的姿勢，而是專門留出一段時間關愛自己，跟自己的身體和心靈對話。這正是她需要的，近幾個月生活的大變故讓她身心俱疲。她端著酒杯坐到壁爐前，已經入座的一個年紀相仿的女子忙著招呼她，歡迎她的加入。

南希是奧勒岡本地人，生於斯長於斯，上的也是當地的大學，畢業後做的是枯燥的會計工作。如果沒有意外，她會像她大部分的高中同學一樣，在當地結個婚、生一兩個小孩，然後等著退休。

一個星期五，下了班，她跟幾個同事去酒吧Happy Hour喝一杯，在那裡遇到一個英國男人，他在奧勒岡州立大學做為期一年的訪問學者。

「那時究竟迷上他什麼呢？是他的牛津口音，還是他的見多識廣？總之那是我一生中最瘋狂、最快樂的幾個月。」

南希已不年輕的臉龐放著光，灰白的頭髮沒有染，但從垂在肩頭的蓬鬆的大鬈髮，仍想像得出當年的嫵媚。

「很快他回國的日子到了。他沒有愛我到要為我留下的地步，我是想跟他到英國，可是我沒有錢，連機票錢都沒有。而且去那裡要怎麼生活，也是問題。」

他走後，南希發現自己懷孕了。那時網路不像今日發達，寫過信，也打過昂貴的越洋電話，最後不知男人搬家還是不願負責任，總之泥牛入海，人間蒸發了。

兒子出生後，南希手忙腳亂了好幾年。幸好母親偶爾幫幫忙，會計工作也還穩定，溫飽不愁。

「你別以為我沒結過婚，是因為舊情難忘什麼的，我早忘了那英國男人的長相，他對我唯一的意義就是給了我一個好兒子。現在我如果願意呢，就出去約個會，不願意呢，就自己在家伺弄我的多肉植物──我養了總有兩三百盆吧，哪天請你來看。」

「一定的。」袁媛笑著說。

一旦習慣之後，獨居的日子沒有想像的那麼可怕。每天她沿河岸走路，過橋到對岸，再從另外一座橋繞一圈回家。風和日麗時，心曠神怡自不在話下，細雨霏霏時，也有獨特的詩意與浪漫。

萬聖節的這天早上，天空灰灰濛濛，小雨細如髮絲。她走到河邊，發現河上一支支站立式槳板上，清一色站著一個個女巫。她們打扮各異，有的在小尖帽和斗篷上綴以羽毛和骷髏、有的頭髮染成彩虹色，更有幾個還帶著愛犬。狗兒們沉著地坐在船頭，一動不動。四周靜靜的，她們不快不慢，一下一下，槳板入水，輕輕划動，無語穿梭。

袁媛被這怪異景象震懾，覺得自己彷彿身處電影場景中，又或是常人所不能了解的神祕靈界。冥冥中她聽到女巫們對她低語：

人生如旅程

一個人、一個人上來

又一個人、一個人離開

有的待得長

有的溜得快

時間如流水

一個浪、一個浪來

又一個浪、一個浪去

你只要跟著慢慢向前

一切隨天意

那晚她的恐慌症不藥而癒，河上一輪明月，照著她沉睡的臉，有如未經世事的嬰兒般平靜澄明。（下）

英國 利潤 加州

上一則

文學獎以外 大江健三郎從書寫解決人生問題

下一則

最壯麗的紙——這世上，還有什麼比死更薄的紙？

延伸閱讀

香港每千人僅得2醫生 盧寵茂：下月去英國搶人才

香港每千人僅得2醫生 盧寵茂：下月去英國搶人才
幼時常做噩夢 老年罹失智症機率較高

幼時常做噩夢 老年罹失智症機率較高
安謀目前排除在英國上市 將聚焦今年稍後在美IPO事宜

安謀目前排除在英國上市 將聚焦今年稍後在美IPO事宜
英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

熱門新聞

香港出生、今年41歲的李森是全法國唯一拿到一星的中餐廳—巴黎香格里拉酒店香宮行政主廚。（記者沈昱嘉／攝影）

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

2023-03-11 06:00
海鮮大餐。（典樂．圖片提供）

摩洛哥的飲饌風流

2023-03-09 02:02

食在德國

2023-03-06 02:00
星光大道上的弄蛇人。（李源．圖片提供）

洛杉磯的白天與黑夜（上）

2023-03-07 02:02

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
腦大∕圖

神探、殺手大對決

2023-03-11 02:02

超人氣

更多 >
官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用

官宣…入境中國10年簽證 3月15日起恢復使用
存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？
美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境

美國慶「移民日」開放入境？數百人硬闖美墨邊境
奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年
家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴

家族土地被鄰居占用數十年蓋羊圈 男子提告卻敗訴