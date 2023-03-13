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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

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生財有道（三二）

紅山玉

當年不是中了一回小十萬的彩票佣金嗎？買店的本錢早就回來了。現在賣一塊錢，都是賺的。在胡思亂想中，他終於進入了夢鄉。

在二樓大兒子房間的王娟卻怎麼也睡不著了。她在手機上搜索出一個小視頻，視頻主要演繹的是一個叫做陶笛，自己沒有見過的樂器。她選擇了一曲〈枉凝眉〉，聽著那如醉如癡的吹奏，她覺得自己好像成了葬花的林黛玉一樣，只是身邊沒有一個花瓶，也沒有花。結婚這些年來，丈夫從未送過自己任何鮮花。不對，好像送過一次爆米花。丈夫那時候還開玩笑說：「爆米花」不也是帶一個「花」字嗎？那一次，她為丈夫偶爾冒出來的浪漫感動過。可如今，每次看到他從店裡下班回家，她都感覺家裡進了一個自己不再熟悉的瘋男人一樣。過去的那個李俊杰不知道去了哪裡，自己好懷念珞珈山下那兩個年輕的身影啊！

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王娟今天休息。早晨起來給小兒子準備早餐的時候，她聽見車庫門打開的聲音。不管怎麼歇斯底里地跟自己生氣、較勁，丈夫還是準時到店裡去開門。十年來養成的習慣早已經像生物鐘一樣，長在了丈夫身上。

她看見桌子上有一杯熱好的牛奶。她心裡一暖，這個男人啊！小兒子從來不喝熱奶，她知道這是丈夫給自己熱好的。他沒有說一句道歉的話，就是用這杯熱好的牛奶跟老婆表達對昨晚那一通胡攪蠻纏的道歉。

從自己在大學校園裡認識他以來，她知道他從來就不是一個浪漫的人，但是該有的知冷知熱做得還算是到位。想到這裡，王娟心裡一軟，她決定主動找經紀人朱女士談談。給丈夫一條生路吧！（三二）

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