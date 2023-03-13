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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

與父親的兩次談話（一一）

草白

很多年前，那個赤腳醫生在散發著藥味的診所裡，也用這種口吻與我母親說話：「你的孩子將來不能走遠路。」他語氣隨意，就像談論當日的天氣。我早已忘了母親的反應──我知道她只對近在眼前的事情感到焦慮，但那句話就此嵌入我的心底，就像釘子釘進板壁裡，任其在裡面生鏽、腐爛，再也沒能拔出來。即使後來那個醫生治死了一個發燒的女人，賠了很多錢，並被剝奪行醫資格，它還在起作用。

越來越強烈的直覺告訴我，這輛車並不開往惠縣，它走的是另一個方向，極有可能「南轅北轍」。他們是誰、為什麼這麼做？我閉上眼睛，後背一陣發涼，不用回頭，我也知道後面的座位已經空了。

車子開得飛快，似乎越來越快，隨時可能脫離地面而去。或許，整個車廂除了我們三個，就剩下那個戴瓜皮帽的司機師傅了。上車後，我一直盯著他的後腦勺看，想要看到他的正臉，但他始終沒有回頭。

那些離奇失蹤案的始末像打碎了的紙漿，在腦海裡翻江倒海。不行，我得找個理由下車。但我不得不閉著眼睛，假裝還處於熟睡之中。

車子艱難地爬過一段土坡，車身晃得厲害。我趁勢睜開眼睛，迷糊著問：這是到哪兒了啊？能不能停車方便一下，好像吃壞了肚子。說完這些，我又閉上眼睛，在座位上扭動著身體，雙手捂住肚子，裝出一副很難忍受的樣子。

一開始，誰也沒有說話，直到我將身子縮成一團，輕聲呻吟著，有個聲音才說：要不要讓他下去方便一下？那一刻，我的眼淚奪眶而出，好像真的是被疼痛逼出來的。（一一）

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