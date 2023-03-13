影中囚（五）
「嘿！一早就不順？」山姆的同事問。
「是啊！生活很艱難。」
「有你一封快遞。」
山姆看到桌上的信，發現寄信人的地址是他的老友傑森家，寄信人卻不是他，心中感到一陣不妙。
他一邊開電腦，一邊拆信。山姆每天打開電腦，都是先上網看股市新聞。今天一打開頁面，看到的是股市大崩盤的新聞。
「真是好日子。」山姆冷嘲。
他用微微顫抖的手拆開信，發現這封信是傑森的堂弟寫的，說傑森過世了，希望山姆能參加葬禮。
「真是好日子。」山姆又說了一遍。
同事突然把頭伸到山姆的方塊隔間說：「對了，經理在找你，讓你去辦公室一趟。」
「要三喜臨門了嗎？」山姆繼續以諷刺安慰自己。他已經從試圖放鬆到乾脆放棄，徹底投降了。
比失去朋友更糟糕的，是失去朋友和所有的錢。
曾有那麼一刻，山姆很想拆掉他的方塊隔間，甚至撕裂自己的胸膛。但他很快對自己說：「我老了，不能再這麼想。我累了，不會再這麼做。」
山姆曾經是個情緒化的男孩，但他不再是男孩了。他還年輕，但他不想表現得像個年輕人。
但在克拉拉眼中，山姆沒有歲數，無論什麼時候都是可愛的。
「山姆？你還好嗎？」克拉拉在午飯時間前，來到山姆的方塊。
「一個朋友剛剛過世。」
「哦！節哀順變。」
「沒事，他病了很久了。我不驚訝。」
「要不要一起吃頓飯？如果你想找人聊聊。」
「嗯……多謝關心。」
「如果你想一個人待著，我能理解。」
「不……嗯……一起吃飯吧！」
克拉拉是山姆的同事。她有一個兒子叫吉米。吉米非常喜歡山姆，山姆曾經教吉米彈吉他。（五）
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