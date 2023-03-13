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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

影中囚（五）

孫愷愉

「嘿！一早就不順？」山姆的同事問。

「是啊！生活很艱難。」

「有你一封快遞。」

山姆看到桌上的信，發現寄信人的地址是他的老友傑森家，寄信人卻不是他，心中感到一陣不妙。

他一邊開電腦，一邊拆信。山姆每天打開電腦，都是先上網看股市新聞。今天一打開頁面，看到的是股市大崩盤的新聞。

「真是好日子。」山姆冷嘲。

他用微微顫抖的手拆開信，發現這封信是傑森的堂弟寫的，說傑森過世了，希望山姆能參加葬禮。

「真是好日子。」山姆又說了一遍。

同事突然把頭伸到山姆的方塊隔間說：「對了，經理在找你，讓你去辦公室一趟。」

「要三喜臨門了嗎？」山姆繼續以諷刺安慰自己。他已經從試圖放鬆到乾脆放棄，徹底投降了。

比失去朋友更糟糕的，是失去朋友和所有的錢。

曾有那麼一刻，山姆很想拆掉他的方塊隔間，甚至撕裂自己的胸膛。但他很快對自己說：「我老了，不能再這麼想。我累了，不會再這麼做。」

山姆曾經是個情緒化的男孩，但他不再是男孩了。他還年輕，但他不想表現得像個年輕人。

但在克拉拉眼中，山姆沒有歲數，無論什麼時候都是可愛的。

「山姆？你還好嗎？」克拉拉在午飯時間前，來到山姆的方塊。

「一個朋友剛剛過世。」

「哦！節哀順變。」

「沒事，他病了很久了。我不驚訝。」

「要不要一起吃頓飯？如果你想找人聊聊。」

「嗯……多謝關心。」

「如果你想一個人待著，我能理解。」

「不……嗯……一起吃飯吧！」

克拉拉是山姆的同事。她有一個兒子叫吉米。吉米非常喜歡山姆，山姆曾經教吉米彈吉他。（五）

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