薛慧瑩／圖

燈變綠了，這次袁媛發自內心地對車窗外的小夥子笑了笑，揮揮手離開了。有時來自陌生人的溫情與善意比什麼都管用，讓疲憊的異鄉人有了繼續走下去的勇氣。

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緊張忙碌的日子過得特別快，轉眼到了第二年初夏，袁媛一邊準備論文，一邊修最後一門課的學分，終於比之前輕鬆一些。周一餐館休息，她跟祖爾到鎮上唯一的遊樂中心，各自換了十塊錢代幣，玩俄羅斯方塊、滾木球、打青蛙……幾乎各種遊戲都玩上一遍，直到換的代幣花光，才戀戀不捨地離開。

兩人開車來到河邊，坐在野餐的長條木桌上，看著流水，久久不說話。

祖爾把玩著一根青草，終於悶悶地說了句：「不要走。」

袁媛有些詫異，但也不是太吃驚。她不是沒有感覺，也不是沒想過，但怎麼可能呢？一個連明州 都沒離開過的大孩子，才十九而已，她比他年長的五歲在此時此刻看起來，根本是不可跨越的鴻溝。就在她呆呆地看著祖爾，想著自己的心事時，祖爾已經欺身過來，直接將她放倒在餐桌上。他仍柔軟的鬍髭掃在她唇上，癢癢的像小獸在嬉耍，讓她忍不住咯咯笑起來。

祖爾有些惱怒地說：「你不要以為我是小孩，我什麼都懂、什麼都做過。」

袁媛知道他所指，因為他以前在高中校隊，比較出風頭。也許物以稀為貴的原因，時不時有白妞主動討好他，也常看她們來餐館撩他。所以他想攻城掠地，她們是不會拒絕的，可能高興還來不及。

她坐起來，慢慢跟他解釋她是不可能留在這小鎮、留在明州的。當然她知道，他根本沒想將來，他只是眼前喜歡而已。他不明白，像她這樣的留學生是沒辦法不想將來的。具體而言，畢業以後有一年實習機會，如果一年內不能轉工作簽證，她就要離開美國──這些，要怎麼向一個孩子解釋呢？

晚上回到家她才發現，有根野餐桌的木刺居然透過長褲刺進大腿，而她竟渾然不覺。她小心翼翼將木刺挑出，在擦碘酒消毒時落了淚。其實拒絕很容易，拒絕自己喜歡的才難。一個月後，她懷揣學位證書，孑然一身，離開了明州、曼城，和祖爾。

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從明州畢業後，袁媛很自然地選擇到加州 找工作，因為氣候好、機會多，就跟大部分中國留學生 的選擇一樣。二十多年，忙著工作、忙著買房、忙著養小孩……時光就這樣飛一般過去。猶記得新婚時如果去K歌，兩人常選唱〈出嫁〉：「我用一生一世的心，換你一生一世的情，牽你的手，嗯……」

那音樂短片也拍得極好，暖暖的、紅紅的喜慶的調調，像極她當時如蜜裡調油一般的心情。袁媛想，年輕的時候真的好天真啊，只有在婚姻中淬鍊經年，女人才知道一生一世之艱難、之漫長、之不現實。至少很大一部分的婚姻是這樣。到最後幾年，她知道自己只是在守著那個「一生一世」的承諾，一個空殼，承諾下面的本尊，那個「情」，早就溜走了。想到還有二、三十年要過活，她感到無比的勉強與痛苦。

有人說，每個家庭都有各自崩壞的理由與過程。崩壞是個漸變的過程，袁媛以為自己做好了分開的心理準備。可是一旦房子賣了，現實的重錘才真正把她敲醒。有時她突然半夜醒來，胃像打了結，乾嘔連連，而且心跳得很快，渾身發麻，她知道這是恐慌症的表現。她想加州是不能待了，生活費用太高，北邊離得不遠的波城倒是不錯的選擇。

她盡量深呼吸，一邊讓自己平靜下來，一邊苦笑──這可不是跟二十多年前離開明州時一樣嘛，同樣是孑然一身，同樣需要奔赴新的地方，奔向未知的將來。只是那時年輕，無知所以無畏。

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袁媛收回思緒，重新打量周遭的環境。這裡是波城南岸區，陽台正對維拉麥特河，河上船來船往，好不熱鬧。有好些是私人遊艇，也有擁有三層甲板的「波城精神號」觀光郵輪，上面的遊客可以在兩個多小時內經過四、五座大橋，飽覽河上風光與城市天際線。其中的馬康大橋也就是五號州際高速公路，分為上下兩層，南來北往的車輛互不相擾，有時阻塞不動、有時穿梭不停，袁媛可以看好久都不厭倦。

樓下有家露天酒吧，剛來波城時是夏天的尾巴，每天外面坐滿了人，很是熱鬧。沒想到前晚下了第一場雨，秋天彷彿在一夜之間降臨，金黃的樹葉落了一地，氣溫也下降了十多度。即便如此，樓下還是有幾桌客人，熱烈地談笑著。袁媛愈發有恍若隔世的感覺，難以置信她會獨自一個人，住在這個舉目無親的陌生城市，當一個冷眼旁觀的生活的路人。（中）