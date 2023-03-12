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中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

生財有道（三一）

紅山玉

遠在國內有三年多沒見到的父母，自己身邊又有剛剛十三歲未成年的小兒子，可不就正在過一個狗日的中年？不，叫「狗日的中老年」才對，我什麼時候才能從囚室裡走出去啊？啊！啊！

晚上回家後，李俊杰再一次跟王娟耍起了脾氣。

他把車開進車庫，上樓、洗臉、刷牙，回頭一看，老婆從屋子裡出來了。

「都幾點了，你怎麼還不睡覺？跟我一樣也蹲監獄呢不成？」他口裡含著滿嘴牙膏沫子，嘴角也被牙膏沫子包圍，一雙單眼皮的眼睛使勁睜大、瞪圓，對著老婆就是長槍短砲地攻擊起來。

「我認識的一個華人護士進了ICU，她是在給一個新冠病人吸痰的時候被傳染上的。院裡醫生說她恐怕熬不過去。」王娟低沉著嗓音訴說著，聲音裡甚至帶了哭腔。醫院的工作啊！她慨嘆了一聲。

李俊杰「啪」的一聲吐出嘴裡的牙膏沫子，拿過自己的牙缸，喝了幾口溫水，然後讓這幾口溫水在口腔裡仔細轉動了幾圈，最後稀里嘩啦地吐進水池。嘴裡仍然像是含著一口氣似的。

「你這個敗家老娘們怎麼就知道關心別人的生死，難道你沒看到，我他媽的都要憋瘋了嗎？還整天管別人的死活呢！先管管我吧，不然你都快成寡婦了，你不知道？」李俊杰鼻子不是鼻子、臉不是臉地數落了一通，本來已經有點睏意的王娟這下子睡意皆無。她抱了自己的被子和枕頭向二樓走去，大兒子的那間屋子空著呢！

李俊杰躺在床上，心裡就琢磨，如果現在有人主動上門，說要買自己的這個雜貨店，五萬加元就賣掉它。不對，三萬就賣。（三一）

監獄 華人

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