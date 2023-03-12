薛慧瑩／圖

有人形容，留學美國的人生如同拋物線，由當初一文不名飄洋過海，苦讀數載學位手到擒來。幸運的找到同為留學生的另一半，憑兩份高薪，攀上五子（車子、房子、妻子、兒子、票子）登科的巔峰。然後，子女離巢、夫妻退休，人生進入平順下行的拋物線軌道。

袁媛站在陽台，看著外面開始變黃的樹葉，心想，為什麼自己的人生不能同樣是那安穩的拋物線，卻偏偏像一支回力鏢（boomerang)，兜兜轉轉，回到原點？

●

「您好，幾位？」

「這邊請。」

同樣的話一天要重複幾十遍，袁媛覺得自己快變成一個微笑的機器人。然而她不能露出絲毫的不耐煩，因為這份工作對她至關重要。

曼城位於明尼蘇達州首府的西南方，開車約一個半小時，是個人口不足五萬的小鎮，在1990年代，亞裔 僅佔百分之二不到。但就像有人說過的，「世界上有人的地方就有中餐館」，曼城也有一家新長城飯店。袁媛在曼城州大念MBA，因GMAT高分，得以減免學費，但生活費還是要靠自己賺。餐館老闆和老闆娘是出生在美國的廣東人，分別是大廚跟收銀。大兒大學畢業在州首府工作安家，小兒叫祖爾，不是念書的料，高中畢業後就在餐館幫忙，舉凡外賣、切肉、進貨，所有的力氣活都歸他，忙的時候還有個金髮女招待。

這天還不到晚餐時段，門上鈴鐺一響，進來一白人胖老頭。袁媛勉強露出一絲微笑替他帶位。胖老頭總是挑人少的時候，點最便宜的當日特餐就冰水，走時留下一張五元票──也就是五分錢小費。袁媛對小費並不在意，因為她只是女招待不在的冷清時段客串一下。可惡的是，胖老頭總趁進門時攀她的肩、付錢時摸她的手，雖然她都堅決快速地甩開，但還是很不舒服。

「這些可以收走了嗎？」

胖老頭已經在無人的餐館耗了快一個小時，飯早就吃完，袁媛想通過這種方式委婉送客。結果她剛剛轉過身，胖老頭也站起來，一邊說謝謝，一邊把手搭在她腰部偏下的地方。袁媛渾身一激靈，抬起右肘使勁向後撞去！

就在這時，祖爾不知從哪裡跳出來，鐵塔般立在兩人中間，一疊聲問：「怎麼回事？怎麼回事？」

袁媛冷冷地說：「沒事，先生正要離開。」

祖爾做出殷勤的樣子，幫著把門打開，一起走了出去。

袁媛這才感到兩腿發軟、渾身顫抖，從窗戶望出去，祖爾正握著胖老頭的手上下搖晃著。

祖爾回來，嘻嘻笑個不停：「看你平時的樣子，怎麼也不像塊硬餅乾（tough cookie，不好惹的意思）嘛。」

「幸虧有你及時搭救……咦，你不是去送外賣？」

「剛回來，從廚房轉門往外一看，就看到一個女李小龍 ，滿臉殺氣，嘻嘻……」

袁媛被他逗得噗嗤笑出來。

「剛才他以為我跟他握手告別，結果我一邊使勁，一邊還拚命不放手，哎喲他那個臉啊……哈哈哈哈……」

袁媛看著他白得耀眼的牙齒和大大的笑容，心裡有溫柔的觸動。

「你放心，他不會再來啦。」

祖爾收起笑容，拍拍壯健的胸肌：「他再來，我就……那叫什麼……英雄救美。」

祖爾不會中文，廣東話會聽、會講一些些，都是從功夫錄影帶學來。「英雄救美」被他歪歪扭扭費力地從嘴裡吐出來，同時模仿他最崇拜的李小龍，做了個出拳的動作。袁媛早已笑得東倒西歪。

●

這天有個外賣，祖爾不在，老闆看沒客人，就讓袁媛去，「是醫院呢，那些醫生給小費都很大方的。」

袁媛開車不熟，中間還走錯了一段，不過終於有驚無險地送到了。

醫生還穿著白袍，問了數目，看看錢包，給她一張二十元換零錢。但是袁媛因為沒經驗，又急著出門，除了駕照 ，身上一分錢都沒有。

醫生問了周圍的人，正好都沒零錢。

「對不起啦，我要是二十塊的午餐給二十塊小費，會被老婆罵死。」

他開玩笑地眨一眨眼，「下次補上，嗯？」

袁媛猜自己的笑一定比哭還難看，一進到車裡，委屈的淚水就再也忍不住，一邊發動汽車，一邊放任地哭著。不只是因為小費，而是自從來美後累積的那些林林總總說不完的壓力和委屈。

她邊哭邊開，事後想還真危險。到紅綠燈停下，發現旁邊一個英俊的小夥子邊對她打手勢，邊大聲問：

「你怎麼了？身體不舒服嗎？需要幫忙嗎？要不到前面打緊急燈，靠邊把車停下來好嗎？」

他眼裡是真誠的焦慮與關心。

「謝謝你，我會沒事的，我這就不哭了。」（上）