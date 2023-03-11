我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

生財有道（三○）

紅山玉

看了十年雜貨店的他知道眼前的這位客人，也在觀望別人家的店。他心裡竟然稍微有那麼一絲絲的不舒服。心想，看來這個主兒不一定先看好我的店啊。唉，他自己在心裡嘆了一口氣。

只有朱鳳凰和菅錢兩人知道，這是他們預先排演好的一幕，打來電話的人自然就是表哥童謀了。還能有誰和他們倆穿一條褲子呢？

站在旁邊看著菅錢打電話的朱鳳凰心裡暗自叫好，心想好你個老謀子，不愧是電腦工程師，肯定是編碼設計得多了，連演戲都那麼以假亂真，心裡不禁給老公豎了一次大拇指，讚。

電話打完了，菅錢對表嫂說：「朱女士，我那邊有點事，今天先看到這兒吧！容我回家後考慮一下，再給你回信。」

朱鳳凰衝著李俊杰笑了一下，說：「李老闆，那咱今天就看到這兒，回頭我再跟您聯繫。」說完，她又對著菅錢說：「菅先生，我知道您忙，這個店不錯，您考慮一下。我送您回去吧。」

兩個人轉身推門出去，兩片深紫色的楓葉從樹上飄落下來，落到了走在前面的菅錢肩頭。看著這兩片漂亮的紫色葉子，朱鳳凰忽然想起了一句成語：「紫氣東來」。或許這就是一個好兆頭呢。

轉眼半個月過去了，朱鳳凰也沒有聯繫李俊杰。在店裡看店的李俊杰莫名其妙地再次覺得，這橫走十五步、豎走十三步的雜貨店，就像是一個小小的囚室一樣，套住了自己的中年，或許還將套住自己走向老年。他忽然想起了自己看到那篇著名導演姜文的文章，題目好像就是叫〈狗日的中年〉吧，眼下的自己不就是那文章裡寫的樣子嗎？（三○）

導演

上一則

疲倦弟弟

下一則

說清楚講明白

延伸閱讀

貓熊丫丫在美國受虐？中國網友呼喊：趕快回家

貓熊丫丫在美國受虐？中國網友呼喊：趕快回家
醫改拿走個人帳戶錢？ 醫保局：資金平移 保障沒縮水

醫改拿走個人帳戶錢？ 醫保局：資金平移 保障沒縮水
從克里姆林宮一張桌子 看出中俄關係的不同

從克里姆林宮一張桌子 看出中俄關係的不同
防假僧道歛財 中國宗教人員信息全上網供查核

防假僧道歛財 中國宗教人員信息全上網供查核

熱門新聞

遊輪美食

2023-03-06 02:00
Noveala∕圖

血祭（上）

2023-03-04 02:02
星光大道上的弄蛇人。（李源．圖片提供）

洛杉磯的白天與黑夜（上）

2023-03-07 02:02
海鮮大餐。（典樂．圖片提供）

摩洛哥的飲饌風流

2023-03-09 02:02

食在德國

2023-03-06 02:00

粵式粥品

2023-03-06 02:00

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？