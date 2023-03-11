看了十年雜貨店的他知道眼前的這位客人，也在觀望別人家的店。他心裡竟然稍微有那麼一絲絲的不舒服。心想，看來這個主兒不一定先看好我的店啊。唉，他自己在心裡嘆了一口氣。

只有朱鳳凰和菅錢兩人知道，這是他們預先排演好的一幕，打來電話的人自然就是表哥童謀了。還能有誰和他們倆穿一條褲子呢？

站在旁邊看著菅錢打電話的朱鳳凰心裡暗自叫好，心想好你個老謀子，不愧是電腦工程師，肯定是編碼設計得多了，連演戲都那麼以假亂真，心裡不禁給老公豎了一次大拇指，讚。

電話打完了，菅錢對表嫂說：「朱女士，我那邊有點事，今天先看到這兒吧！容我回家後考慮一下，再給你回信。」

朱鳳凰衝著李俊杰笑了一下，說：「李老闆，那咱今天就看到這兒，回頭我再跟您聯繫。」說完，她又對著菅錢說：「菅先生，我知道您忙，這個店不錯，您考慮一下。我送您回去吧。」

兩個人轉身推門出去，兩片深紫色的楓葉從樹上飄落下來，落到了走在前面的菅錢肩頭。看著這兩片漂亮的紫色葉子，朱鳳凰忽然想起了一句成語：「紫氣東來」。或許這就是一個好兆頭呢。

轉眼半個月過去了，朱鳳凰也沒有聯繫李俊杰。在店裡看店的李俊杰莫名其妙地再次覺得，這橫走十五步、豎走十三步的雜貨店，就像是一個小小的囚室一樣，套住了自己的中年，或許還將套住自己走向老年。他忽然想起了自己看到那篇著名導演 姜文的文章，題目好像就是叫〈狗日的中年〉吧，眼下的自己不就是那文章裡寫的樣子嗎？（三○）