與父親的兩次談話（九）

那種古老、原始、充滿緊迫感的熱，讓我想起久遠的童年。那時候，每到寒冬臘月，我就窩在床上吃零食、看小人書，時間像廊簷下的冰柱，被凍住了。我眼前晃動著母親和祖母忙亂而安詳的身影，一年四季，她們總有忙不完的活，到了過年則是搓肉圓、做紅糖烤糖、汆丸子。那時候的父親在做什麼？我竟一點也想不起來，大概仍在外面忙活。好幾次，大年三十的晚上，他回到家都已經是第二年了。

這次出門前，我和父親在新開業的萬達廣場匆匆吃了頓飯。他要趕去省城參加一場經貿洽談會，完事後，再馬不停蹄地趕回來。公司正在上一個新項目，人手不夠。與父親的忙亂相比，我的生活可算得上悠閒，學校裡的課並不多，而課餘時間又那麼多，寒暑假更是無所事事。

旅途的疲憊讓我很快睡著了。第二天一早，吃過早飯，問前檯那個男人如何去往惠縣。他放下手機 ，用那種好奇的、探詢的目光看了我好一會兒，似乎在掂量著什麼。

隨後，男人告訴我，城裡的汽車 站正在改建，臨時站點離這裡遠，去惠縣很不方便。「我有個朋友是做這種生意的，可以讓他來接你，多給他幾塊油錢就行，你看著給。」

「這可不能看著給吧！總得有個價格吧。」我暗自嘀咕著，心裡卻有些發顫，不敢多想。

「也就一兩百塊吧。我馬上問問他，你要不要坐？」男人瞥了我一眼，淡淡地說。

「從這裡過去要多久？我想著是不是可以打個車過去？」我猶豫著，有些下不了決心。（九）