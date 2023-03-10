與父親的兩次談話（八）

也有人縮成一團，一動不動，就像一件曖昧不明的行李，隨時可能被遺棄在無聊的旅途中。差不多所有人都在睡覺，即使到了飯點，也一聲不吭繼續躺著。到了夜裡，荒野的氣息滲透進來，露水、岩石、陌生動物的體味……到處都是風，風颳著鐵皮盒子，在天地之間嗚咽。沒想到旅途中的夜晚如此淒涼，毫無想像中的歡樂與激動人心。

兩天後的傍晚時分，火車停靠在一個滿是積雪、旅客寥寥的站台上。走出車廂的那一刻，我的臉像是被什麼東西割了一下，一陣火辣辣的疼在裸露的皮膚上瞬間炸裂開來。

街上人影稀少，人們把自己裹得嚴嚴實實，木偶一樣行走著。我也縮著脖子，穿過灌滿風的街道，遠遠地看到一家旅店的門面。門口垂著皮簾子，裡面還有一層厚棉布，幾道簾子之隔，便是兩個世界。

屋內很暖，甚至略顯燥熱，我喘出一口氣，臉上的疼痛感驟然消失了。一個五十歲左右的男人坐在那張檯子後面，正低頭玩著手機 ，稀疏的頭髮掛在耳際，讓剛從寒風中出來的人感到一陣莫名的涼意。他停下咀嚼的動作──但我並沒看見他在吃什麼，眼前也無任何食物的蹤影──望了我一眼，對我的到來似乎有些吃驚。

我詢問價格以及入住事宜，他用沙啞的聲音一一作了答。他只穿一件帶條紋的咖色羊毛衫，還是雞心領的，露出滿是皺褶的脖子。

我交完錢，領了房卡就去了房間，準備安頓下來再說。女孩所在的惠縣離這裡不遠，但那裡不通火車，大概只能坐中巴車過去。

沒想到房間更暖和，連牆壁也是熱的，好像爐火在持續不斷地散發出熱力。（八）