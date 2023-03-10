我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

不去遠方（一一）

桑文鶴

事實上，這麼多年了，他從未長大，他一直都是那個少年。

他知道姜盈國喜歡過鄭友善，有一回姜盈國去砸葛書記家的玻璃時，被他看到了，他很快就想通了這背後的原委。可他們卻不知道自己喜歡過葛卉莉。那個年紀的男孩，誰會不喜歡白皙苗條伶牙俐齒的少女呢？可葛卉莉偏偏和劉寶龍好，他為了多見到葛卉莉，也只好拚命地巴結劉寶龍。

那個下午，他再次熱情地邀請劉寶龍他們去自己家裡玩小霸王。他們說不去，他也不知道自己是怎麼了，竟然執拗又卑微地拉著對方的袖子，求他們給自己一個面子。結果就是自己被他們幾個抬起來，合力扔進了垃圾台裡。他費了好大的勁，帶著一身垃圾的臭氣才爬了出來。誰知剛一跳出來，就看見鄭友善正一臉憐憫地望著他。

他也曾經用同樣的目光望向她，在他和李文魁、姜盈國一起，把她從臭水溝裡拉出來的那天。可他一直覺得，她是比他還不如，她應該在下面，而處在自己下面的人怎麼可以用那樣的目光憐憫自己呢？這簡直就是恥辱。

他不看她，只想快快回家洗一洗。鄭友善卻開了口：「你以後還是別和二班的那些人玩了吧，你都不知道葛卉莉她們是怎麼在背後說你的。」

他停住了，轉過身，瞪著她。

「葛卉莉說你是個窮鬼。」鄭友善繼續說，「她心眼不好，你還是別喜歡她了吧。」

血湧上了頭。他左邊的褲兜裡有把彈簧刀。打著石膏的右胳膊早就好了，每天戴著又癢又悶，實在難受，那把刀是自己準備拆石膏用的。（一一）

上一則

紀念工程師蘇鶴壽造橋義行 台行善團新橋梁以他為名

下一則

自由與責任

延伸閱讀

聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展

聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展
車水馬龍（上）

車水馬龍（上）
托尼所了解的任性（二二）

托尼所了解的任性（二二）
46歲海清自曝得怪病無藥醫 多次想退出演藝圈

46歲海清自曝得怪病無藥醫 多次想退出演藝圈

熱門新聞

相識的水管工

2023-03-03 02:00
Noveala∕圖

血祭（上）

2023-03-04 02:02

遊輪美食

2023-03-06 02:00
星光大道上的弄蛇人。（李源．圖片提供）

洛杉磯的白天與黑夜（上）

2023-03-07 02:02
楊敦平美國遊壯的記錄。（楊敦平．圖片提供）

揹國旗的人

2023-03-03 02:02
「靖遠艦」的考古結果發現210毫米克虜伯炮彈，是迄今中國水下考古發現口徑最大的砲彈。（取材自「文旅山東」微信公眾號）

甲午戰爭沉艦現大口徑砲彈 考古學者：有大量反擊行為

2023-03-04 02:23

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客