王幼嘉／圖

弗蘭茨看到鏡子裡的自己，這才明白他的朋友們說的「陰鬱」是什麼樣子。他的眼裡沒有光彩，像一盞熄滅的燈。

2 繭

魯賓遇到瑟巴斯蒂安之前，聽過不少關於他的事情。

瑟巴斯蒂安頗有名氣，魯賓對名人的傳聞都持保留態度，認為這些故事總有謠言的成分。然而，有一點魯賓很確定，就是瑟巴斯蒂安在寫作方面的成功。無論作品內容是否有藝術價值或精神內涵，瑟巴斯蒂安的書銷售量很高。

假如賺錢是目標，除了銷售量，又何必在乎其他呢？魯賓的目標是什麼？他不確定，但他知道自己不確定。瑟巴斯蒂安確定嗎？魯賓有點好奇。

魯賓想，不知道有多少人在瑟巴斯蒂安的陰影下生活。要一個人顯得出色，就得多少人顯得遜色呀！然而，像瑟巴斯蒂安那樣的成功，真的可羨嗎？假如有顆靈丹，一吞下就能變成阿瑟，他會吞嗎？

瑟巴斯蒂安寫了很多暢銷小說 ，都是多卷的奇幻小說，電子版和印刷版都銷量很大。他把小說改編成電影 ，一邊拍，一邊和演員們談情說愛。

無論真相如何，魯賓是這麼聽說的。

他正走向瑟巴斯蒂安的住所，腦子裡不禁浮現各種關於這位名人的訊息。

「魯賓？」瑟巴斯蒂安開門，身上充滿沐浴乳的氣味。

「是的，瑟巴斯蒂安先生。」魯賓稍稍低頭，不想正視他。他看到瑟巴斯蒂安的絲袍子在擺動，腳上穿著紫色的絨毛拖鞋。

「叫我阿瑟。」他說。

「我哥哥告訴你我會來，對吧？」魯賓問道。

「是的。他說你需要一些寫作的建議，我說我很樂意幫助年輕作家。但是『幫助』說起來有點嚴重，我不知道我能不能幫上忙，但我願意和你見面談談。」

「多謝，你真好。」魯賓感覺到自己的虛偽。

阿瑟的房子在魯賓看來，就像個鍍金的城堡。

在這裡發生的事情可能不遜於他講的故事。要是他把日子過得像他自己的作品一樣，我一點都不吃驚。魯賓想起許多作家的傳記與他們的小說有多麼相似。然後，他注意到自己這些窺探的想法，又有點厭惡自己。

魯賓走到客廳，注意到壁爐旁邊的牆上，掛著一幅〈聖瑟巴斯蒂安〉的畫像。

這是義大利 文藝復興時期畫家安德里亞‧曼特尼亞的作品，畫中的瑟巴斯蒂安身上插滿了箭，是一幅痛苦的畫面。

那幅畫給人一種受虐狂的感覺。魯賓曾經有個同學非常迷戀這幅畫，後來自殺了。

這大概是阿瑟筆名的來處吧？魯賓心想。

想知道那幅畫的來歷嗎？阿瑟並沒有這樣說，但他的眼神令魯賓感到自己的心思曝光了。

「請坐。」這是阿瑟說出的話。

魯賓點頭，默默經過那幅畫，坐到沙發上。

魯賓相信，阿瑟認為他永遠不會成為競爭對手，因為他永遠寫不出像阿瑟一樣類型的作品，也不會像他一樣推銷自己。

阿瑟願意幫助魯賓，是因為他想接近魯賓的哥哥詹姆斯。詹姆斯對魯賓說，只要魯賓能通過這個關係獲得益處，他並不介意。

但是詹姆斯的女友曾經對詹姆斯抱怨，讓他小心瑟巴斯蒂安的動機。詹姆斯告訴女友，說他較為了解阿瑟，保證不會出事。

阿瑟同意每周和魯賓見一次。

頭幾次，他們完全沒有聊到寫作。魯賓不想提起，因為他是客人。阿瑟沒有提起，因為他本來就無意提起。

阿瑟帶魯賓參觀了房子、問起他的愛好，並如他所料地談到了他的哥哥詹姆斯。他邀魯賓坐在花園裡，和他一起聽一些老唱片、喝茶品酒。

過了兩個月，阿瑟才和魯賓進行了關於寫作的交談。

「來吧！問我一些關於寫作的問題。」阿瑟開始說話時，經常用兩根手指梳理頭髮。

「你是怎麼培養粉絲的？還有，如何抓住他們？我有讀者，但是我沒有粉絲。」

「你給了粉絲表達的機會了嗎？你表示過你想要他們的支持嗎？」

「哦！我是顯得不在乎。」

「粉絲來找你，是想從你這裡得到滿足。你要給他們想要的東西，但一次只給一點點。然後你增加劑量，直到他們上癮。」

「比如讓一個人酗酒或吸毒？」

「差不多。」

「你怎麼知道他們想要什麼？」

「很簡單，和我想要的一樣。」

「你想要什麼？」

「問問你自己。」

「我不知道。」

「不知道也可以。你可以創造一個不知道自己要什麼的主人公，然後讓他遇到一個知道他想要什麼的人。一個人很不確定、一個人很確定，兩人有了碰撞，這就有了戲劇。」

「原來如此。」魯賓並不激動。

「你早就明白這個道理了，是吧？」阿瑟說著，歪嘴笑了一下。他一直懷疑魯賓真的想向他學習。（二）