與父親的兩次談話（七）

我躺在狹窄而平整的臥鋪床上，火車在發亮的鐵軌上飛馳，好像不費吹灰之力就能跑那麼快，並一直跑下去。有時候，我又覺得疾馳的分明是窗外的景物，而我和火車誰都沒動。沒有人知道我在火車上，連那個女孩也不知道。一路上，我們仍在有一搭沒一搭地閒聊著，與平時沒什麼兩樣。我不知道自己是怎麼想的，好像這次遠行與她毫無關係。

到了晚上，景物消失在夜幕中，耳邊只剩下鐵軌與車廂撞擊的「匡噹」聲。一股鐵鏽的氣息湧入車廂內，帶著濕漉漉的來自夜晚的水氣，好似身在荒野之中。

上中學那會兒，父親經常坐這樣的火車出門，要是買不到臥鋪票，就坐著對付一夜。有一次睡著時，他的錢包被人偷了。幸虧，他在褲子的暗袋裡還縫了些零錢。從那以後，父親總是喋喋不休地教育 我，一定不要把所有錢都放在錢包裡。後來，我在不同場合裡聆聽到風控專家的話：「不要把所有雞蛋 放在一個籃子裡。」說的也是同一個道理。但對這種顯而易見的道理，我總是聽不進，更不認為有一天會與自己扯上關係。

火車行駛在黑漆漆的平原上，就像穿行在無盡的時空隧道裡。我感到自己的身體好像被一架看不見的東西護送著，一路穿過山巒和湖泊、濕地和曠野、城市和樓群……不知所終。我無法想像，如果那個女孩知道我的舉止，會作出何種反應。或許，驚駭之下，會把手機 直接扔進馬桶裡，這輩子再也不想和陌生人聊天了。

我承認火車開出城市不久，便後悔了。車廂裡充滿難以忍受的異味。陌生人的身體像個巨大的風箱，不斷製造出噪音。（七）