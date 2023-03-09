我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

與父親的兩次談話（七）

草白

我躺在狹窄而平整的臥鋪床上，火車在發亮的鐵軌上飛馳，好像不費吹灰之力就能跑那麼快，並一直跑下去。有時候，我又覺得疾馳的分明是窗外的景物，而我和火車誰都沒動。沒有人知道我在火車上，連那個女孩也不知道。一路上，我們仍在有一搭沒一搭地閒聊著，與平時沒什麼兩樣。我不知道自己是怎麼想的，好像這次遠行與她毫無關係。

到了晚上，景物消失在夜幕中，耳邊只剩下鐵軌與車廂撞擊的「匡噹」聲。一股鐵鏽的氣息湧入車廂內，帶著濕漉漉的來自夜晚的水氣，好似身在荒野之中。

上中學那會兒，父親經常坐這樣的火車出門，要是買不到臥鋪票，就坐著對付一夜。有一次睡著時，他的錢包被人偷了。幸虧，他在褲子的暗袋裡還縫了些零錢。從那以後，父親總是喋喋不休地教育我，一定不要把所有錢都放在錢包裡。後來，我在不同場合裡聆聽到風控專家的話：「不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。」說的也是同一個道理。但對這種顯而易見的道理，我總是聽不進，更不認為有一天會與自己扯上關係。

火車行駛在黑漆漆的平原上，就像穿行在無盡的時空隧道裡。我感到自己的身體好像被一架看不見的東西護送著，一路穿過山巒和湖泊、濕地和曠野、城市和樓群……不知所終。我無法想像，如果那個女孩知道我的舉止，會作出何種反應。或許，驚駭之下，會把手機直接扔進馬桶裡，這輩子再也不想和陌生人聊天了。

我承認火車開出城市不久，便後悔了。車廂裡充滿難以忍受的異味。陌生人的身體像個巨大的風箱，不斷製造出噪音。（七）

手機 教育 雞蛋

上一則

台灣影史首批原住民族紀錄片 紐約大銀幕獻映

下一則

玩遍園遊會

延伸閱讀

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散

曼哈頓華埠居民樓抖動搖晃 整條街緊急封鎖疏散
俄亥俄火車出軌翻覆 運輸部：疑車輪軸承過熱

俄亥俄火車出軌翻覆 運輸部：疑車輪軸承過熱
柯汶那火車撞飛汽車 2人送醫

柯汶那火車撞飛汽車 2人送醫
洛縣柯汶納火車撞汽車 兩人送醫急救

洛縣柯汶納火車撞汽車 兩人送醫急救

熱門新聞

相識的水管工

2023-03-03 02:00
Noveala∕圖

血祭（上）

2023-03-04 02:02

遊輪美食

2023-03-06 02:00
楊敦平美國遊壯的記錄。（楊敦平．圖片提供）

揹國旗的人

2023-03-03 02:02
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02
星光大道上的弄蛇人。（李源．圖片提供）

洛杉磯的白天與黑夜（上）

2023-03-07 02:02

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回