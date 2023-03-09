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參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

不去遠方（一○）

桑文鶴

但他更氣戴志坤，這些事他從來沒有跟自己提起過，也許是他自己也為曾經有過的短暫背叛感到羞愧吧。想到這裡，李文魁的心裡湧出一陣替戴志坤感到的心酸。心酸褪去，卻也浮上來了一股溫情，早就時過境遷了，他們三個還是可以聚在一起，好好地共飲一壺酒。唯一讓他有點介意的是，剛才戴志坤說自己骨折的是右邊的胳膊。可他怎麼記得，警察來家屬院裡挨家挨戶敲門查案的時候，他在樓道裡見到的戴志坤，明明打著石膏繃帶的是左邊的那隻胳膊。

無所謂了，反正不是自己聽岔了，就是記岔了。劉寶龍已經告訴他，廠子要完了，苟延殘喘了這麼多年，早就做不下去了。現在有個財大氣粗的外地客商對廠子有興趣，廠長要賣廠了。到時候，廠子要被推平，他們這些舊廠的遺老遺少們，不管願意還是不願意，馬上就都要自謀出路了。這塊地永遠都在，可已經不能再當任何人的避風港了。至於鄭友善，她做為這個廠的一段歷史，也很快將被時間的長河埋葬。

李文魁挺想大哭一場。

5

戴志坤醒來的時候，空蕩蕩的房間裡一片狼藉。今晚是冒險了，他想。他記得自己在半夢半醒間，像是說了些什麼，可又不確定那些話是否真的能將自己出賣。

他藉著晨曦，把屋子裡的碟碟碗碗和空酒瓶收拾乾淨。酒瓶子被他在牆角依次放好，每個周末都會有外面收破爛的人來廠西門那收易拉罐。啤酒瓶和舊書、舊報紙，這些多少也能賣個幾毛錢。他苦笑了一下，這是自嘲，嘲笑自己已經快要三十歲的人了，卻還像小毛孩一樣，指望著這仨瓜倆棗的鋼鏰。（一○）

警察

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