王幼嘉／圖

1 盲鳥

有人把弗蘭茨介紹給露露，為她的房子做室內設計。弗蘭茨說自己是畫家，對裝修一竅不通。露露說：「我投資 讓你學習。」

弗蘭茨的朋友們都說，弗蘭茨是一個陰鬱的人，眼裡沒有光彩，直到他遇到了露露。

「我能看看你的畫嗎？」露露問。

「如果你不介意進去一個又小又悶的儲藏室。」弗蘭茨說。

「當然不介意。」

於是，弗蘭茨帶著露露來到他的世界。在這裡，他用雙手捧著色彩編織舞蹈，把自己的心跳翻譯成一幅又一幅的畫作。

「我看到了音樂。」露露一邊瀏覽著畫作。一邊說道。

弗蘭茨被露露優雅的舉止迷住了。她的一舉一動，從走路、仰頭、說話，到脫帽子、摘手套，都像藝術品。但弗蘭茨沒有這麼說，他覺得說出來會顯得俗氣。

露露問弗蘭茨：「你會唱歌嗎？」

這是一個令弗蘭茨感到驚訝的問題，但他被問了卻很開心。

「會，但音樂不是我的強項。我沒有辦法像使用我的畫筆那樣使用我的聲帶。」弗蘭茨有點尷尬。

「為我唱一首歌，好嗎？」露露望著弗蘭茨，彷彿已經聽到了他的歌聲。

弗蘭茨沉默了很久，因為他在等自己的心跳緩慢下來。

然後，他開始唱：

我曾在你身邊聽你唱歌。

你的歌聲如此誘人，

讓我情不自禁地停留，

住進你的囚牢。

親愛的鳴鳥，

假如你離開這裡，

我不知道我是否應該忘記我們曾經相遇。

我不想為我的痛苦而流淚，

也不想回憶這段悲慘的愛情。

「這是什麼歌？」露露問。

「〈盲鳥〉。」弗蘭茲回答。

露露覺得自己的心被緊緊掐住了。

她從來沒有在男人面前有過這種感覺。她已故的丈夫、她初戀的情人、她記憶中的任何仰慕者，沒有一個曾經喚起她如此強烈的反應。

露露把弗蘭茨帶回家，弗蘭茨默默地接受了。

衣食無憂的弗蘭茨，除了陪伴露露，沒有別的工作。

「你可以專心作畫了。」露露說。

「有你在，我很難專心。」弗蘭茨說。

「那我走了。」露露這麼一說，弗蘭茨就會把她拉回來。

他們兩個都很喜歡重複演出這一個情節。

弗蘭茨第一次握住露露的手時，露露注意到自己手上的皺紋，慌忙把手抽出來，轉過身把手藏在胸前。

弗蘭茨輕輕扶住露露的肩膀，讓她轉過身來，再次握住露露的手，用雙臂環住她，將她擁在懷裡。

有一天，弗蘭茨獲得了開個展的機會，主辦單位是一個頗有聲望的藝術機構。

露露看到大家對弗蘭茨崇拜的目光與舉動，發現自己嫉妒著每一個距離弗蘭茨只有一尺的人。每個人似乎都在和他調情，任何與他調情的人似乎都有能力，把他從她身邊奪走。

露露感到頭痛心絞，好像一個快要炸開的氣球 。她為自己有那些她認為愚蠢的想法而生氣，同時又為自己的情緒化鄙視自己。她覺得自己不能再承受更多的遲疑不決，不能再忍受拖延的煎熬。

露露最後一次回到了公寓。

她播放了弗蘭茨為她唱過的〈盲鳥〉，聽完最後一遍之後斷然離去。

露露只有弗蘭茨不在的時候，才播放這首歌。這張唱片是她的祕密，她一直堅守著這個祕密，不讓弗蘭茨完全闖入她的生活。

儘管是露露自己把弗蘭茨帶入她的生活，她仍然認為這是一種入侵，一種她無法抵擋的入侵。弗蘭茨讓她感到脆弱，擁有一個屬於自己的祕密是為了保留自己仍有防線的錯覺。

弗蘭茨在招待會上尋找露露，由於一直沒找到而感到奇怪。露露向來是他一招手就會出現的，這次卻連個影子都不見。

弗蘭茨突然意識到，自己是多麼沉浸在自己的「成功」裡，陶醉在被人群的關注和奉承中。

他問警衛是否見到過露露，警衛只說他看到露露走出會場，一個字都沒多說。

「她留了言嗎？」弗蘭茨問道。

「沒有。」警衛淡淡地回答。他看到走出去的露露在哭泣，但他沒有告訴弗蘭茨。

弗蘭茨立刻往回跑。他不再享受招待會了。他想向露露道歉。

弗蘭茨不敢相信露露一言不發就離開自己。這不是因為他相信露露，而是因為他對自己太有信心。

「誰會照顧你？誰會像我一樣愛你？」弗蘭茨凝視著他為她畫的肖像，喃喃地唱起〈盲鳥〉。他覺得歌詞說的是露露對他的感情。

弗蘭茨不禁感到悲傷，因為他很希望這是他自己真實的心情。他並不期待露露回來，但他也不知道自己何去何從。

弗蘭茨突然注意到，畫框的一角插著一封信。

英俊可愛的鳴鳥，假如你曾經認為我把你關進了籠子裡，我很抱歉。你是自由的，因為這個籠子從來沒有上過鎖。請不要認為我拋棄你，我其實是在逃避自己。無論你的瀟灑和溫柔帶給我多少安慰，我仍舊感到你的青春對我是一種威脅。我必須在我被自己的恐懼摧毀之前離開你。請原諒我，並相信我萬分珍惜我們的美好時光。（一）