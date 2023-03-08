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喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

生財有道（二七）

紅山玉

身子旁邊好久都沒有傳來童謀的呼嚕聲，童謀和自己結婚二十五年來，沒有一天不打呼嚕的。朱鳳凰知道丈夫根本沒睡著，他雖然是一動不動地倒在床上，但是心裡肯定正在烙餅，前心烙完了烙後背，後背烙完了烙前心。不管他了，計策已定，就這麼做。管他做君子還是做小人，見著錢才是真格的。

其實朱鳳凰也睡不著，她知道老公這個時候不說話，那就意味著他同意了。這個家，從結婚起就是自己說了算。一旦童謀不反駁，那就說明夫妻在同一件事情上，已經取得了共識。

7

菅錢聽表嫂說完這個計畫的時候，心裡一開始有點害怕。

「嫂子，萬一這事要是違法呢？那可乍辦？」菅錢剛剛留學生轉移民才一年時間，趕上新冠疫情，他所在的工廠就被迫關了門。眼下他正在家裡歇著，領著EI（失業金），順便打點零工賺個現金的活兒。一聽表嫂說起這個天上掉餡餅的機會，他先是非常高興，然後就是害怕。他怕萬一違法，再丟了好不容易拿到手的永久居住證，那可就得不償失了。

「表弟，有表嫂在，你怕啥？嫂子有辦法，讓他們主動把店賣給我們。不但是賣，而且是非常便宜地賣。」朱鳳凰看著眼前快呆若木雞的表弟，冷笑了一下。

菅錢看著表嫂那張有點扭曲的臉，感覺就像是看到了一朵世界上最醜陋的花朵一樣。他身子哆嗦了一下，這個細小的動作也沒有逃過表嫂朱鳳凰的眼睛。她知道眼前的表弟有點膽小怕事，但是眼下也沒有比他更合適的人選了。畢竟在這個人稱「北美小巴黎」的城市裡，除了這個表弟，他們也沒有更親近些的親戚了。（二七）

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