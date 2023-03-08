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與父親的兩次談話（六）

草白

我把它轉發給網上的女孩。

「什麼，腳是平的？像一塊木板？天哪，還有這樣的腳，我可從來沒見過。」女孩談論這件事的語氣讓我很不是滋味，但我什麼也沒說。這種事情看是看不出來的，我看著比誰都正常，並沒有他們說的八字步態。可一旦走久了，便原形畢露。

那幾天，出遠門的念頭忽然變得強烈，到了一發而不可收的地步。我決定一放寒假就走，為了防止反悔，我提前買好火車票，軟臥，要坐兩天一夜。諸事定下後，我每天沿護城河散步，從黃昏夜幕降臨，一直走到華燈初上。

彼時，父親的商業版圖仍在不斷拓展中，地盤越占越多，哪裡有生意，哪裡就有他的身影。我一直搞不清楚他到底經營什麼，一開始，他賣茶葉和農產品，後來又開始加工起汽車零配件。最近他們說他還做藥品銷售代理，包括時下很難買到一種治療心血管疾病的新藥和抗腫瘤藥，他都能搞到。

那段時間，母親因為我的離開傷心透頂，不再和我聯繫。好幾次，我打她電話都沒通。她約了人打麻將，手機開靜音，通常聽不見。她問我什麼時候結婚，如果選定了日子，別忘了通知她。反正她會為我張羅的。我竭力否認有這回事，我越是否認得乾凈，她越是懷疑。但她笑著說，這是好事，別不好意思。她以為我和父親沒什麼區別，肯定也是為了某個女人，才把她一個人孤零零地丟在家裡。

我沒有和母親說遠行的事，我已經離家，再也不想事事都跟她彙報。那天早晨，我在租住的小區門口攔到一輛出租車，直接去了火車站。當火車啟動，站台兩邊的景物勻速後退，我才意識到自己已經在路上，就像風中射出的響箭，再也無法回頭了。（六）

租車 汽車 腫瘤

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