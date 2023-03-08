「我好歹還結過婚，還有一個閨女。我也想通了，現在就是抓緊時間掙錢，只要有了錢，我就可以把我閨女接回來了。」

姜盈國點點頭。單人床上，戴志坤已經泛起了鼾聲，看來一時半會是醒不了了。李文魁放下杯子，看了看腕子上的手錶，已經過了十點鐘。他搖搖晃晃地站起來，問姜盈國晚上需不需要去他家湊合一下。姜盈國擺擺手，他說自己已經訂好了一家旗城的酒店，明天一大早，他還得見一個旗城的老闆，談點正經事。

李文魁陪著他一起到了廠門口，找了一輛等活的車。李文魁交代司機師傅一定把姜盈國安全送到，然後他搖搖晃晃地往回走。

風停了，月光特別亮，把他的影子拉長，他感到了一股滲入骨髓的寒。他回想起這個他們三人敘舊的夜晚，已經飛逝的少年時代的點點滴滴又都回來了。他突然意識到了戴志坤的安靜。這麼多年了，戴志坤好像一直都是安靜的。仔細想來，對於戴志坤，他的心裡是有怨氣的。

過年的時候，他在一個飯局上，碰見了以前二班的劉寶龍。酒過三巡後，劉總說起以前年少時的荒唐。他說：「以前老和你一塊兒玩的那個小子，叫什麼來著，白白淨淨的，我還去他家玩過遊戲機。他當時拍我們的馬屁，拍得那叫個畢恭畢敬，在我們面前像他媽的孫子一樣。後來把我們都弄煩了，有一次我們幾個就合力給他扔到垃圾堆裡去了。」

劉總笑著，雙下巴也跟著顫，泛著一股「憶往昔崢嶸歲月稠」的慈祥。李文魁在桌子底下握緊拳頭，命運怎麼這麼操蛋。過去，他欺負他們，現在自己還是得巴結著人家，帶著自己做生意。（九）