趙梅英／圖

千一不太記得是怎麼回到家的。她合衣往床上一倒，想平靜下來，不去想在酒吧發生的事、不去想大熊的一言一行。她覺得惡心，起床給自己泡了杯濃郁的茶。她不解，且驚訝，雖然知道大熊對自己有好感，但怎麼也想不到，他居然敢開口要她做他的情人。她想起大熊似笑非笑、盡是挑逗的面容。

「是我的錯嗎？」千一問自己。在大熊常常找她訴婚姻之苦時，她不也沒有告訴他，自己其實很厭煩他？在他請她去喝酒時，她並沒有強烈拒絕。甚至在他陶醉地說著他一廂情願的計畫時，千一也沒有打他一耳光或把杯中紅酒對準他潑過去。她只是默默起身，到廁所平靜自己，出來後又平靜地拿起包包，對大熊道了再見後離開。是她不願在公眾場合起衝突，還是習慣性地對大老闆唯命是從？她不願意承認是自己怯弱的逆來順受的個性使然，卻沒辦法不去想，她為什麼沒有在一開始就嚴厲地告訴大熊，她，邵千一，不是他陶大熊傾倒垃圾家事的大缸。

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感恩節假日結束前一天，千一收到大熊的電話。

「酒吧的事不要告訴任何人。」大熊說。

千一不作聲。

「聽我說，千一。我沒有惡意，就是喜歡妳。妳不願意，我也沒辦法。但是告訴別人這件事，對妳也沒什麼好處。妳想別人會相信妳嗎？即使有人信，公司的事我說了算，哪有人奈何得了我？妳要是說出去，我就否認。我會說是妳先對我有意。因為得不到我，對我懷恨在心，進而造謠中傷。」

千一掛了電話。天陰陰的，隨時要下雨的樣子。她把昨天買的雞腿拿出來斬成小塊，預備做紅燒雞。刀起刀落，碎骨四散，千一看著帶血的腿肉，黏滑腥氣，只覺得惡心。

隔天上班午休時，千一開車到公司近處的小公園，給她的律師打了個電話。律師指出兩條路：一是什麼都不做，就當此事沒有發生。二是告大熊性騷擾 ，但是必須在六個月以內辦，否則無效。

千一不甘心受欺負，但走法律途徑也非她所願。她怕官司會一直拖下去，長期生活在打官司的陰影中，她只想快一點把這樁不愉快的事忘掉。在公司裡，大熊不再頻頻找她，對她有禮貌地保持距離，一切都公事公辦。只有千一知道，禮貌的背面是小心翼翼有戒備的觀望。

年底前千一升級主管，薪水也更上一層。她總算明白，陶大熊下的是想收買她的棋。是收買她的心，還是收買她的嘴？千一不動聲色，照單全收。再想好下一步前，她不會貿貿然出擊。千一在大熊工作室繼續設計著億元華宅，直到她接到耶魯大學 的錄取通知書。

臨行前，千一在走光了人的辦公室，收拾她的工具雜物。辭職信早遞上去了，陶大熊沒為難她。「祝福妳。」他對千一伸出了肥胖的手。千一沒接，只是轉身離開。

現在，一切即將結束了，她對工作了三年的地方無所依戀。錦鯉游的是汙塘之水，白鶴飛的是昏暗之空。她想過千百種離開時的情景，也想過在同業網上匿名揭開此事，並盡述她對陶大熊的恨意、鄙視、可憐，甚或原諒。但考慮再三，還是打消了這個念頭。有什麼好說的？所有的這一切必須從她腦海裡刪除，就像割掉一塊惡性腫瘤。

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這都是很久以前的事了。千一啜了口微溫的茶，想著往事的片段。要說一點困擾都沒有，那是假的，畢竟當年這事件曾在她心底留下了大片陰影。有很長一段時間，千一把自己封閉起來。表面上，她如常過日子：上課、吃飯、睡覺，甚至交友，但她從來不允許自己和任何人走得近。直到遇見念博士班的勵銘，是勵銘讓她重拾了對愛的信心。

「怎麼起得這麼早？睡不著嗎？」聽到聲響，千一轉頭，只見披著晨袍的勵銘踱步至廚檯邊。千一望著睡眼惺忪的丈夫，想著兩人的感情，從談戀愛到結婚這些年，一直淡定平穩，如在無浪的海洋中行駛的小船。偶有遇礁風險，勵銘用他樂觀、怡然處事的智慧，化險為安。這明朗開豁的個性，像塊磁鐵，牢牢地吸著千一。生活中有了勵銘，千一感到踏實心安。

「沒事，做了個噩夢，夢醒了就想喝杯茶。要咖啡 嗎？」千一問，一邊就煮水、磨豆，也沒等勵銘的回答。她知道身邊的男人不喝咖啡，會整天像個醉貓似地清醒不過來。

窗外，晨曦的曙光在空中畫出一道道紫藍、金黃和橘紅的彩帶。白晝將至，這會是一個陽光普照的晴日。（下）