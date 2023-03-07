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生財有道（二六）

紅山玉

「我有辦法。」朱鳳凰看著自己的老公，只說了這四個字，然後把身子挪到之前丈夫倒著的那半個床邊。她用手一點床邊，那意思是：你上床，聽我解釋。童謀掐滅了菸頭，將半截菸捲摁到煙灰缸裡，抬起左腿上了床。

「你表弟菅錢是不是無業？他是不是也拿下了移民紙？咱出錢讓他買。買到手後，咱們再賣掉，賺了錢五五分成不就得了嗎？這麼簡單個破事，還搞不定？」朱鳳凰看著老公的那張臉，此時童謀的臉在燈光之下看著非常白，彷彿沒有血色一般。

「不行，這樣做太危險。萬一有個什麼事情，我沒法跟我姑姑交代。他家可就這麼一根獨苗。」童謀有些擔憂地說道。

「算了，一不做二不休，我和他一起買。這樣也安全，萬一只放你表弟名字，到時候沒咱啥事了呢？買完了，我再退出去。名義上這店就你表弟一個人的，稍微幹上幾個月，咱一出手，到手的錢五五分成，這不就結了嗎？有啥大不了的。我跟你說，就那兩口子，我都摸透透的了。他們啊，就是想馬上就把店出手才高興呢。明天我就找表弟，跟他商量好。然後我告訴那倆傻子，說有人看店。然後咱們來他個欲擒故縱。三十六計你不是早吵吵說你讀高中的時候，就倒背如流嗎？怎麼餡餅到了眼前，就不知道用了呢？」說完這一大段話，朱鳳凰給了老公一個白眼，心想實惠心眼人還想發大財。沒有外財，鬼才相信人能富呢！

「睡覺。」朱鳳凰說完，一伸手拉滅了檯燈。兩人纏綿到一起。

月光從窗簾縫隙中映照進來，窗外一棵楓樹的影子晃來晃去。（二六）

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