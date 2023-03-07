與父親的兩次談話（五）

她不是那種煩人的女孩，只有當我表現出足夠的聆聽的興趣時，她才滔滔不絕。聽她說話是種享受，讓我想起北方春天的大河，清凌凌的河水帶著碎冰碴兒歡快地流淌著，一瀉千里。我從來沒有見過這種類型的女生，說話帶著髒字，卻不讓人覺得粗俗。相反，比那些文質彬彬、溫柔禮貌的女孩可愛多了。

課堂上，每當我對著地圖冊發呆，便是腦子裡那個模糊的身影跳將出來的時候。潛意識裡，我將她想像成一個高個、短髮、瘦臉的女孩，穿著羊羔皮的黑色大衣，在北方寒冷的大街上走來走去，或許嘴裡還叼著菸捲。

地圖冊上根本找不到那座小城，連個小圓點也沒留下，但有一條著名的大江流過那裡。當我手指撫過那條藍色江河，似乎把那座結滿冰霜的小城也順便捋了一遍。我想著霧淞、流凌、冰泡，想著白樺林、冰層下的游魚以及松林中的室外溫泉，好似想像著另一世界。

事實上，我的雙腳從未踏足過北緯三十四度以北的地方。這些年，那個赤腳醫生對母親說的話，一直迴盪在我耳邊：「你的孩子將來不能走遠路。」在學校裡，幾乎沒有人知道，我的腳底缺少那張自然的「弓」。大三的課外實踐課是個大課，地理系同年級的人都出發了，學校安排了十幾處野外實習點，包括天然流紋岩山脈、濕地公園以及野生動物園 。我被一個來自北方的女孩所吸引，她小鹿一樣的身影總是衝在人群最前頭。我不得不跟著隊伍連走了五、六天，從此落下骨關節 炎的病根兒，每逢陰雨天隱隱作痛。

那天，我在網上刷到一條消息，有個出生於索馬利亞的非洲黑人，也是個平底足患者，居然得了兩屆奧運 會長跑冠軍。（五）