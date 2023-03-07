「天意，只能說是天意吧！他爸開出租，結果把人給撞了，賠了人家一大筆錢，後來出租也沒辦法繼續開了。哦，對了，坤當時好像也在車上，胳膊給撞骨折了，打了好幾個月的石膏。後來石膏拆了，他家的錢也賠得差不多了，稀罕玩意也變得不稀罕了，所以人家也漸漸不理他了。折騰一圈，還是各歸各位。欸，坤，你當時斷的是哪條胳膊？左胳膊還是右胳膊？」

酒勁上來的他用手捅戴志坤兩下，湊過去，反覆大聲地問：「折的是左胳膊還是右胳膊？」

「右、右，右邊。」戴志坤迷迷瞪瞪地翻了一個身。李文魁在戴志坤的屁股上拍了一下。

看來想要爬到那條鏈條更高處的不只是自己，姜盈國想。他不怪戴志坤，人往高處走，這是本能。

「那你還和他玩。」姜盈國說，「你應該揍他一頓。」

「我特別想抽他，可我不敢啊！你不知道，當時剛出了鄭友善的事，廠裡到處都是警察 ，一有個什麼風吹草動的，馬上就有人報告給公安 了。我怎麼敢在這個時候打人，萬一被警察抓了，說我有暴力傾向，把鄭友善的事也往我頭上安，那我不就完蛋了。」李文魁苦笑著，又喝了一口，「而且他那會胳膊也沒完全好，我不能趁火打劫。後來一想，算了，哥們一場，不計較了，以後還是兄弟。」

「你這個人確實不錯。」姜盈國說。

「人是不錯，但就是運氣不行。不過，現在日子難過的也不只我一個，你看坤，這麼多年了，也就一直守在廠裡。讓他也辦停薪留職，和我一起出去闖闖，他偏不。婚也沒結，前兩年還有人給他介紹附近村裡的姑娘，現在就連村裡的姑娘都嫌他歲數大、沒錢了。」（八）