朱鳳凰看著信心滿面的丈夫，心裡想：老謀子，你這回輸定了。我一定會贏。老娘我畢竟也開過五年的雜貨店呢！老娘的眼裡從來就不揉沙子，老娘的眼睫毛都是空的！

童謀不再吭聲，下地點著了一支紅塔山菸。雖然來了這麼多年，他的煙癮一直沒有戒掉。平常他都是跑陽台去抽，而且只是白天抽。早晨上班一根，中午在公司午休的時候一根，晚上回到家一根，上床睡覺前再來一根。他從來沒有人已經倒到床上了，還起來再抽菸的。一個是自己壓根兒沒有養成這個習慣，二來媳婦朱鳳凰也不讓。她說：你要是上床後再抽菸，你就別碰我。

可是今天他破例了，而老婆朱鳳凰似乎也破例暗許他起來去抽這顆菸。畢竟八萬八到一萬左右，這可是天到地的距離。

童謀嘴裡叼著紅塔山在地板上走遛，手裡還端著個菸灰缸。他怕菸灰掉落到地上，再將地板燒著了，那可就慘了。朱鳳凰的眼神就跟著他走動的身影，來回也走動著。其實她內心也是有一點忐忑。畢竟如果自己出手去買，自己又是經紀人，這可是違反職業道德的事情。可是人無外財不富，馬無夜草不肥，這樣掉到嘴裡的餡餅或許這一輩子也就遇到這一次呢。

「你確認如果你最後買下來，不是conflict interest（利益衝突）？」童謀直接選擇了最貼切的英文單詞來代替翻譯成漢語。童謀站在老婆的旁邊，停止了來回走動的腳步。這可是件大事，做為在加拿大 CN鐵路工作的公務員，他知道什麼是犯法行為。

其實朱鳳凰也知道。在學習考證的時候，這些學校老師都講過的，而且在經紀人監管委員會的條例中，也有明確規定。但是誰又不愛錢呢？（二五）