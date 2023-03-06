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在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

與父親的兩次談話（四）

草白

那一刻，我倒很想問問他，難道建立第二個家，也是他深思熟慮的結果？他們都說，他把所有的錢都交給那個女人保管，他對她的信任早已超過任何人。看來他們說得沒錯。

眾所周知，父親對我的吝嗇是出了名的。他早就說過這樣的話，如果我願意跟著他，繼承他的衣缽，他會把錢交給我管理。如果我僅僅想花他的錢，卻不願盡一點點責任，那是辦不到的。

我沒想到父親如此不近人情。其實，我應該想到的。父親的做法不能說有什麼錯，我只是對自己感到失望，居然想要不勞而獲，走什麼捷徑。總之，離開父親的家，並沒有讓我就此過上快樂無憂的生活，甚至連想像中的安靜也沒有得到。朋友們根本不會理解我，總以為我活在一個花團錦簇的世界裡，應有盡有。

那時候，我開始在網上找人聊天，男孩、女孩都聊。很多人聊著、聊著，就不見了，只有一個叫貝雷的女孩始終在線。每次發信息給她，她總能在幾秒之內回我，深夜也不例外。

「你是做什麼工作的？」有一次，我忍不住問她。

「什麼也不做啊。玩唄，瞎蹦躂唄。」我似乎看見網路那頭，一個女孩玩世不恭的表情。說實在的，我很羨慕這樣的人，他們總是輕輕鬆鬆地活著，好似不費吹灰之力，就能把混亂不堪的生活過得有滋有味。

我很想問她那些錢是怎麼來的──我知道她玩得可不少，去林子裡泡溫泉、去冰河上抓魚，還有振奮人心的滑雪運動。我想像自己的腳藏在滑雪鞋裡，在白色世界中劃出美妙動人的弧線，真是太爽了。

鳥獸蟲魚、天文地理、明星八卦……我們什麼都聊，但很少涉及個人隱私。（四）

滑雪 八卦 隱私

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