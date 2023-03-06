尤其是二班的那些人，他想讓他們知道，原來他姜盈國只是暫時處在下風。山不轉水轉，現在要出去看世界的人是他姜盈國。

在告別校園的那個下午，他在心裡默默地說了再見。那個時候的他還陷在揚眉吐氣的興奮裡，已經不再分神去想素淨到寡淡的鄭友善了。

戴志坤已經喝得有點高，他臉頰泛著紅，躺倒在自己的單人床。

「你不知道，你走了以後，我有多難過。」李文魁說，「坤也是，有一陣子也不和我玩了，和二班的那夥人混到了一起。我也不知道他是怎麼想的。」他假裝氣惱地拍了一下戴志坤的腿。

姜盈國問：「怎麼會？」

「還不是因為他媽和我媽一起去旗城逛街時，碰巧看人家賣福利 彩票。兩個人都買了幾張，結果我媽什麼都沒中，他媽買的有一張中了獎，還是不小的一筆錢。他家用那錢買了輛夏利，讓戴叔去旗城裡跑出租去了。」

「那他為什麼不跟你玩了？」姜盈國問。

李文魁用手指了指戴志坤，「你問他。」等了一會，沒人吭氣，湊過去一看，戴志坤已經閉上了眼睛，不知道是不是睡著了。

「估計是飄了，覺得家裡有錢了。」李文魁壓低聲音說：「那會他的旅遊鞋、夾克衫，書包、文具盒，從裡到外、從上到下全都是新的，我看得那叫一個眼饞啊。他家還給他買了個小霸王學習機，在廠裡還是頭一份，連廠長兒子都沒有。那會二班的那夥人還常常去他家裡玩，但他就沒叫過我。」

「啊？」姜盈國有點不可置信地望向已經睡著的戴志坤的方向，「這你都能忍？那你們是怎麼和好的？」（七）