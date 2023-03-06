趙梅英／圖

邵千一從夢中驚醒，出了一身冷汗。夢裡陶大熊似笑非笑地朝她走來。千一急退，匆忙中怎麼也找不到出路，想要躲起來，屋子裡卻空無一物。眼看大熊離她愈來愈近，一驚，人就醒了。

千一坐起，汗黏黏的，貼著身，頗不舒服。她不願吵到身旁酣睡的勵銘，輕輕下床，到浴室沖了個涼，又到廚房給自己沖了杯兌奶的紅茶。

怎麼會夢到陶大熊？十幾年過去了，千一刻意埋至腦底的影子又蹦出面。是因為前些天，小林打電話告訴她碰到大熊？

「陶大熊生活狀況不太好，公司解體散，和老婆在打離婚官司。」小林鏘鏘的大嗓門從話筒另一端傳來。

「是嗎？」千一不緊不慢的一聲，在小林聽來，倒像是漠然。

「好好的一個人，瘦得不成形。也不知道怎麼回事，我們在他工作室那會兒，生意滿好的，也沒聽說他婚姻有問題。我記得公司烤肉活動時，碰到他們一家，四人笑咪咪的，看起來挺幸福的樣子。妳有沒有印象？」小林想喚起千一探討的興頭。

千一敷衍地回答了幾句，只想結束通話，隨意找個藉口把電話掛了。

●

怎麼不記得？

十五年前，千一是陶大熊建築師事務所的資深設計師。工作室在洛杉磯 城中，專接設計百億的私人豪宅。那幾年，美國房產業見好，公司的設計案一宗又一宗接不停。千一在紙上畫著一幢幢獨家小院：青草地、白圍牆、紅磚瓦，陽光由寬敞的落地長窗洩入，直撲明亮之室。

畫著、畫著，一走神，千一就會想起香港 太子道的公寓，一間不到七十平方米的屋：客廳即飯廳，兩間臥室擺了床和衣櫃，能走路的地方就是一條似蛇般狹窄的空隙。千一孩童時還不覺著局促，身子長了後，就老磕磕碰碰的，胳膊、膝蓋突然間長了角似的，沒事就和櫥櫃框架打鬥，弄得青一塊紫一塊的。千一發誓以後一定要住一個能容自己四肢伸展無礙的家。念完中學來美讀大學，就主修建築，畢業後拿了建築師執照。

加入陶大熊的事務所，是千一在建築業闖蕩多年後。那時剛離婚，一個人從東岸搬至洛杉磯。事務所是陶大熊父親創辦的，頂著三十幾年的老招牌，頗有些名氣。大熊大學畢業就進了公司，從底層做起，老爸退休 後成了公司總監。在同仁眼裡，五十上下的大熊不似老人得緣，但很精明，是真正的生意人。已婚，太太瑞美是心理醫生，能幹練達。兩人愛情長跑八年後結了婚，有兩個孩子。

陶大熊第一次見千一是在一個同業退休歡送會上，六、七十人擠在城中一間著名餐館的宴客廳。大熊兩杯紅酒下肚，渾身發熱，只覺周遭一片吵雜。酒會就是這麼一回事，談談天氣，聊聊股市、球賽，藉著酒膽，掏心掏肺地說著想說和不想說的話。大熊心不在焉地聽著一個建築商談房地產，一邊拿眼描掃大廳，想找個機會脫身。

他看見千一夾在一群人當中，五尺八的修長身材高䠷玉立。看似三十五、六歲的千一有張稜角瘦削的臉，一對纖細秀眉下的眼晴黑白分明，靈活有神。千一那天穿的是件天空藍的棉紗連衣裙，飄逸大方，在一眾灰黑服海間顯得分外寧靜。大熊凝視著千一，朝她走去。

開談後陶大熊才知道，邵千一是他公司新人，那天是她上班第一天，被另一建築師小林拉了去酒會。千一帶著禮貌性微笑，聽著大熊自我介紹。聽到他叫大熊時，千一幾乎失笑。眼前的中年男子還真應了「大熊」一詞：厚實的胸背，一頭密濃的暗棕色頭髮，深度近視眼鏡後一雙突暴的眼睛。大熊擋在她面前，厚得一屋子都暗了下去。

酒會後，大熊時不時找千一詢問她工作進度。千一的直屬上司非大熊，但她耐心配合著這位大老闆。和千一熟了點後，話題就慢慢轉出工作層面，常常談到他面對婚姻的不滿。他告訴千一家裡的事，大到買房借款，小到晚上吃什麼，都是瑞美說了算。大熊偶有一點意見，就換來瑞美的心理分析。大熊煩，悶不出聲，兩人陷入冷戰。兩個孩子察覺氣氛不對，躲在房裡不出來。久而久之，家裡冰冷的時候多過融洽之時。

千一不傻，她察覺出大熊對她的好感。從小到大，千一身旁不乏追求者。她沒有叫人看一眼就忘不了的美，可是從她身上傳出的親和力，柔軟如棉，讓人寒涼時想拿來裹身，是別人想靠著她的肩頭傾訴的紅粉知己。但千一從來也不想要這個角色，只是不知道怎麼拒絕。她來自一個彬彬有禮的家庭，從小到大被教導的都是對人要溫文謙讓、要耐心助人。當聽多了別人的煩惱時，千一覺得自己像香港的公寓，只是塞得滿屋的不是家具，而是他人的隱私。（上）