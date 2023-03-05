我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

生財有道（二四）

紅山玉

任你東西南北風，這鷹從此也只服從獵人一個人。獵人什麼時候讓牠跟著去打獵、什麼時候讓牠飛回來收工，就都由主人說了算。

做了經紀人後，朱鳳凰特地再找出那篇文章讀了好幾遍。在她和老公童謀提出那個大膽的想法之後，她又把這個故事講給了老公聽。在夜深人靜的一個晚上，外面下著這個秋天最大的一場雨，伴隨著轟隆隆的電閃雷鳴，朱鳳凰跟老公童謀說出了心裡面琢磨了好幾天的大膽想法。

「老謀子，你說，這家店，要價八萬八，但是我看他們夫妻不同心。男的急著從店裡，把綑住了十年的身子釋放出來，女的認為這店仍然賺錢。但是為了家和萬事興，他們還是同意賣店了。不過以我開過雜貨店的經驗，這家店是有油水的。只要咱們像獵人熬鷹一樣，熬上他們兩口子一陣子，我估計這店搞不好萬把塊錢就能拿下。你說說乍樣？」

童謀一隻胳膊正摟著妻子的脖子，忽地一下他就坐了起來，差點把老婆的脖子給掄錯位了。

「乍著，你說一萬多就能拿下？你這不是開國際玩笑嗎？人家要差不多九萬的店，你想一萬塊就拿下？你不是在做夢吧？」童謀說完，將手放到老婆的額頭上，卻發現那光亮的部位一點都不熱。

這時候朱鳳凰也坐了起來，索性打開檯燈、披上衣服，開始一板一眼地分析起來。

「老謀子，我跟你說，我開過店，我知道如果一個人死活都不想再做雜貨店的話，甭說降價幾萬塊，白給你他可能都願意，你信不信？咱倆賭一賭？如果我輸了，天天還是我做飯。可是如果你輸了，那就你天天做早飯、送童言。怎麼樣？」（二四）

上一則

獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣

下一則

櫻桃小口VS.性感厚唇

延伸閱讀

46歲海清自曝得怪病無藥醫 多次想退出演藝圈

46歲海清自曝得怪病無藥醫 多次想退出演藝圈
托尼所了解的任性（二一）

托尼所了解的任性（二一）
試管嬰兒出生8年後發現胚胎放錯 醫院勸養父要寬容豁達

試管嬰兒出生8年後發現胚胎放錯 醫院勸養父要寬容豁達
簽名照網飆賣到8000元 張頌文：別花冤枉錢

簽名照網飆賣到8000元 張頌文：別花冤枉錢

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02

相識的水管工

2023-03-03 02:00
七○年前的作者母親。

《老照片說故事》母親的一生

2023-03-01 02:00

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛