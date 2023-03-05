廠裡的人都覺得是被葛主任處罰過的臨時工幹的，其實是姜盈國。他知道葛卉莉一直欺負鄭友善，他不敢正面出手相助，只能暗地裡砸葛家的玻璃出氣。

鄭友善的事出了以後，廠裡出於人道主義關懷，賠給了鄭家十萬塊錢。條件是鄭家人不再鬧事，也不去上訪。廠長和書記親自去鄭家做思想工作，他們說：「公安 機關不會放棄破案，壞人終有一天會受到法律的嚴懲。但是小善走了，你們還有一個兒子，你們要為兒子的未來好好打算。」

誰都知道這些都是漂亮話。廠裡的人都知道，鄭友善的弟弟早就退了學，被他的父母送進了精神病院。

但無權無勢的鄭家人在思索再三後，還是拿了錢，在一個大清早，默默地從廠子裡離開了。他們搬去了旗城，用那十萬塊錢開了一家賣早點的小餐店。除了每年在鄭友善的忌日那一天，會在廠的西門外面燒一燒紙錢外，他們和風營廠已經沒有了任何關係。

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「姜盈國，我一直都想問問你，出了國以後，為什麼不和我們聯繫了？」李文魁問，「如果不是這次咱倆碰巧遇見，你是不是打算一輩子都不回廠裡來了？」

姜盈國仰脖，把酒杯裡的酒喝完。他不知道該說什麼。奶奶過世後，叔公回國來奔喪，喪期一過，叔公就安排好了一切。他告訴姜盈國，曼谷有很多華人 ，他也會去華人學校上課。「什麼都不用擔心，泰國 是個終年都溫暖的地方，你會很快愛上那裡。」

姜盈國從來沒有告訴學校裡的任何人，自己要出國的事，即使是對李文魁和戴志坤也沒有說過。他是故意這樣做的，他想要製造一種讓眾人驚訝，甚至震動的反應。（六）