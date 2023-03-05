與父親的兩次談話（三）

顏寧儀／圖

收藏的地圖越多，越對這個世界的基本形態感到茫然，它們有時自相矛盾，有時各自隱藏，有時又重複顯示。總有一天，我要去地圖上標註的地方親自走上一遭。

那個濕地公園也像一座大迷宮，我們在裡面繞了老半天，眼前除了水杉、蘆葦、紅柳、黃菖蒲等親水草木植物，便是大片蜿蜒曲折的水域，根本找不到出口。而地圖上顯示，那是一個呈梯形的淡藍色湖泊，除了下底略有不規則，地形並不算複雜。

父親似乎很享受這樣的黃昏漫步，他忘了我根本走不了那麼長的路，我不是個擅長走路的人，躲在鞋子裡的腳總在隱隱作痛。濕地公園位於城郊，附近除了正在施工中的建築工地，其餘皆荒著，並沒有像後來那樣人滿為患。父親背著手，走在我前面幾步遠的地方，偶爾回頭看我一眼，好似隨時準備與我聊很重要的話題。我感到緊張，周遭如此僻靜，連個人影都沒有，一個很適合情侶約會的地方……我和父親怎麼會來到這裡。

我躊躇著跟在父親後頭，想起多年前那個夏夜，我由他領著去往數學老師家補習功課。學校門前是一片荒草叢，散發出熱乎乎的牛糞的氣味，可能還有蛇。走到離學校很近的那座石橋上，聽著嘩啦響的水聲，我很想丟下他掉頭就跑……父親希望我三門主課中的數學一定要學好，卻是我最感無能為力的。

那一刻，暮色降臨在濕地上空，幾隻小赤麻鴨游出蘆葦叢，發出嘎嘎的叫聲。父親回頭望了我一眼，原地站了站，似乎等著我跟上。我聞到一股陌生的氣味，清涼、乾澀、苦，讓人想到薄荷或青蒿的氣味。我愣怔著聞了又聞。記憶中父親身上的氣味總是溫暖、乾燥，帶著一股淡淡的菸草香。我感到困惑，那個熟悉的父親去了哪裡？

「幾天前，你叔叔打我電話，說要回老家村裡養鴨子。」父親的聲音從我耳邊傳來，卻像是來自很遠的地方。我站在那裡，聽父親用那種淡淡的語氣，訴說叔叔的種種乖張事，比如拒絕父親提供的安逸工作，偏要沿街售賣一種據說可以治療跌打損傷的中草藥，可根本無人問津。

「他這個人很固執的，誰的話都聽不進，真是沒救了。」父親抱怨道。

「我知道──」父親的語氣讓我感到不悅。家族中，但凡沾親帶故的都在父親的安排或幫助下，過上了富足的、按部就班的生活，只有這個叔叔的處境一團糟，弄得妻離子散不說，還經常吃了這頓沒下頓。既如此，他還不肯接受任何一個不稱心的工作，不想做保安、不想當快遞員，連倉庫保管員也不願意做，所有充滿約束的事他都幹不了幾天……難道就因為如此，父親便有權對他指手畫腳？聽說他要回去養鴨子，我倒沒有感到多少意外。

「可你叔叔看著好像比誰都快活，他還說，要把老家的房子翻修一下，以後就住在那裡養老了。其實，那房子的格局相當不錯，依山傍河，風景很好。」父親忽然話鋒一轉，好似一下子理解了叔叔的人生選擇，並對那種隨心所欲的生活充滿羨慕。

「你的意思是，你也想這麼做？回村裡養老？」我用那種眼神望著他，有點不敢相信，這是他的真實心聲。

父親愣怔片刻，果斷地搖頭，「不、不、不，我怎麼能這樣呢？有那麼多人跟著我幹，他們要吃飯的……我怎麼能拋下他們，自己去享受人生呢？」他加重了「享受」兩個字的音量，似乎那是很讓人不恥的事。

我心裡笑父親的自以為是。在這個世界上，哪個人的存在又是不可取代的？他們在他這裡找不到工作，自然會去別處找。他怎麼能把自己當救世主，這世上哪有什麼救世主啊。

那次，我去找父親，其實是為了要一筆錢。我以為，當他得知我離家另住後，肯定會給我錢。親戚們都說他有很多錢，幾輩子也花不光的錢（後來我才知道，那都是傳言，其實父親的人生已經開始走下坡路了）。如果我有了那麼一大筆錢，我的生活自然也會擁有更多的可能性。但父親始終沒有提錢的事，他甚至對我搬家另住這件事，也沒發表什麼意見，他只說了一句：「在這個世上，你始終要知道自己在做什麼。」好像，他很知道自己在做什麼似的。（三）