老約翰說自己小時候住的那個村子就叫波比村，所以給老夥計就起了個波比的名字。喊波比的時候，不就是喊家鄉了嗎？這樣說的時候，老約翰就一臉的幸福洋溢。

李俊杰一點都沒有猶豫，鎖上門就跟著約翰回家。他彎下腰將波比拽出來的時候，波比喵喵地叫了兩聲，一個箭步跳入了老約翰的臂彎裡。

波比不停叫，老約翰用那雙粗糙的手給波比按摩著毛髮，一人一貓，在李俊杰面前構成了一幅夕陽風景畫。李俊杰心中感嘆，綑著自己手腳的雜貨店趕緊出手吧，不然自己和王娟什麼時候才能夠雙宿雙飛，出去看看呢？不要說去法國，就是去省城轉一圈都成啊。

看看老約翰，難不成要等自己也這個樣子那天，再和王娟到處去走？說不準自己和老婆王娟，還活不到老約翰這樣的年齡呢！誰又知道呢？想到這兒，李俊杰突然厭煩起自己來，這張破烏鴉嘴，有這麼詛咒自己和老婆的嗎？呸呸呸，他趕緊對著地板啐了幾口。明知道什麼也沒噴出去，就當是把剛剛自己那點罪惡的想法噴出去了吧。

這時，李俊杰忽然意識到，這都一個多月了，怎麼朱鳳凰那裡還沒有一點音訊呢？這經紀人是在為自己賣店嗎，還是她有了別的打算？

李俊杰猜對了一半，他和王娟選擇一張口說話就如同一朵虞美人開放的經紀人朱鳳凰，的確是有了想法。而且這個大膽的想法，她已經和自己的老公童謀商量過了。

她在古書上看過東北獵人熬鷹，獵人熬鷹的時候，總是要把鷹的所有的戾氣都給磨沒，直到那烈性的鳥兒徹底服軟認輸。到那個時候，鷹也就熬到了時候。（二三）