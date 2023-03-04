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「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

托尼所了解的任性（三二）

李東文

酒瓶是石灣公仔，什麼李白杜甫白居易、唐宋八大家。酒喝完了，瓶子放著也挺好看──今晚請客戶吃飯，老哥們，特別喜歡喝我們本地產的玉冰燒，我託人從酒廠給他弄了一箱。

老頭還帶來了一袋十公斤的貓糧，寄存在髮廊，同時拜託托尼，白天幫忙餵一次那些貓，夜裡他自己來餵。如果哪天他在外面應酬沒能趕回來，九點後，請托尼也再添一次貓糧、一碗水，才好回去睡。托尼聽著，有幾分感動的同時，又有些許不安，以為老頭這是在臨終託孤。

髮廊右邊有個小公園，種有幾棵樹冠大得出奇的高山小葉榕，有供兒童玩耍的滑梯和單槓等等，還有兩張水泥乒乓球桌。桌下有塊用磚頭墊起很長、很寬的木板，上面放有幾個碗，碗內每天都有貓糧和乾淨的水──俊俊爺爺餵養流浪貓長達十年之久了。還有別的人也來投餵，所以這個小公園附近，聚集了不下十隻看上去一點都不像流浪貓的流浪貓，有些長得還挺漂亮。

俊俊爺爺這天喝好了，話多，教育托尼做人必須要行善積德，方有好因果。托尼嗯嗯呀呀應著，用溫水幫老頭沖乾淨頭髮，引他坐到椅子上，剪髮。

托尼想轉換話題，就說俊俊奶奶好久沒來我這剪髮了。老頭一聽這話，身體不自然地挺了挺，像被弱電擊中。

「我都好久沒見到她了……」

「啊！叔叔，什麼意思？」

俊俊奶奶去年秋天已經去世了。托尼過意不去，在心裡罵自己是個大笨蛋，一疊聲說：對不起，對不起。老頭長嘆一口氣，說病成那樣，早點去報到，其實是解脫。老太太有糖尿病，藥沒斷過，後來發展到要定期去醫院洗腎。她本人異常痛苦，家中各人亦跟著不好受。（三二）

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