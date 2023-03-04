「我也沒看出來過。」戴志坤說，「那她知道嗎？」

「誰？」姜盈國問。

「鄭友善啊。」

姜盈國搖搖頭：「我想她應該是不知道的吧！無所謂了。」他嘆了一口氣。

「你為什麼喜歡她？」戴志坤問。李文魁也想問，鄭友善並不能算是漂亮，整個人給人的感覺就是灰暗，表情終年素淡，像是被人抹去了五官。

「我也不知道，只是一種感覺。」姜盈國說。其實他是知道的，只是不知道該怎麼樣說出來。

他記得某一天，他在學校裡看到二班的幾個男生圍在一起說笑，自己的父母出事前，這些人曾經是他最好的夥伴。可現在，他們其中一個人的父親接替了自己父親的職位，而他從這些人身邊走過，這些人卻連眼皮都懶得抬一下。

他的心中湧出一股子心酸，但這樣自憐自艾的想法，卻不能對戴志坤和李文魁說，因為他們一直就待在原本屬於自己的地方。而他，原本在上面，一場無常的命運卻讓他成了和他們一樣的人。對於他的遺憾和不甘，他們是無法了解的。

每當這樣的情緒控制他的時候，他就會在偌大的家屬院找到一個無人的角落裡安靜地待一會。他不能回家，奶奶病得氣息奄奄，家裡也是愁雲慘霧。那一天，他又轉悠到了鍋爐房，平房前面的空地上，他看到了紮著馬尾辮的鄭友善，在賣力又熟練地幫父親鏟煤，她臉上安之若素的神情很是動人。

姜盈國的心底浮現出一絲異樣的感覺，比自己慘的人大有人在，卻不是每個人都像他這樣怨天尤人，有人一直在乾淨清醒地活著。從那一天開始，他開始關注鄭友善。那段時間，葛主任家的玻璃在半夜時分，被不知道什麼人砸壞了好幾次。（五）